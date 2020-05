Déconfinement : des voies pour les transports en commun étendues au covoiturage sur l'A1 et l'A6A

Les véhicules qui pratiquent le covoiturage pourront utiliser la voie des bus et taxis sur l'A1 et l'A6A

Déconfiner oui, mais bouchonner non. La reprise progressive du trafic routier avec le déconfinement qui débute ce lundi 11 mai pourrait entraîner des ralentissements sur les axes de circulation. "Afin de limiter la congestion et la pollution liées à ce phénomène et de favoriser le redémarrage des différentes activités économiques" le gouvernement incite au covoiturage, expliquent, ce dimanche, la ministre de la Transition écologique et solidaire et le secrétaire d’Etat chargé des transports, dans un communiqué.

Deux voies réservées sur l'A1 et l'A6A

"Le télétravail doit être maintenu autant que possible en ce début de déconfinement", précisent Elisabeth Borne et Jean-Baptiste Djebbari. Mais si ce n'est pas possible, le gouvernement craint un "phénomène de report vers un usage individuel de la voiture au quotidien". Pour fluidifier le trafic et faciliter le covoiturage, deux voies réservées à ce mode de mobilité vont ouvrir temporairement sur l’A1 et l’A6A, en Île-de-France. "En pratique, il s’agit des voies réservées aux transports en commun et aux taxis qui seront étendues aux véhicules de covoiturage comportant deux personnes", précise le communiqué.

Un covoiturage soumis aux règles sanitaires

Oubliez en revanche le covoiturage du temps d'avant. Pas plus de deux personnes par véhicule. Le conducteur et son passager, qui devra s’asseoir derrière, doivent porter un masque. "Il est également recommandé que les véhicules soient aérés régulièrement et désinfectés avant chaque trajet".

Bison Futé appelle les automobilistes à la prudence sur les routes au regard du grand nombre d’infractions routières constatées depuis le début du confinement, en particulier les excès de vitesse, et de rester vigilant à l’approche d’un chantier ou d’une intervention des agents sur les routes.