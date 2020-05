Déconfinement: des voies réservées aux vélos et aux bus sur le boulevard à Besançon

A compter de ce jeudi, deux voies réservées exclusivement aux vélos et aux bus seront expérimentées à Besançon sur le boulevard entre le giratoire de l’Amitié et la rue de Vesoul. Un aménagement provisoire pour faciliter les déplacements en période de déconfinement.

Une partie du boulevard Churchill et Kennedy sera réservée aux vélos et aux bus à partir de ce jeudi à Besançon. La ville l'avait annoncé parmi les mesures prises pour le déconfinement , cette piste cyclable provisoire devient réalité sur le tronçon de 3 kilomètres 500 entre les tours de l'Amitié et la rue de Vesoul. Dans chaque sens, les voies de droite seront neutralisées pour les voitures et les poids lourds. L’espace réservé facilitera les déplacements à vélo et améliorera la circulation des bus.

Vitesse limitée à 30km/h aux carrefours

L’aménagement du tracé au sol débutera tôt ce jeudi matin, au moment où la circulation est la plus faible. Des cônes de signalisation seront installés pour sécuriser la voie, et des panneaux de circulation posés pour informer les usagers de cet aménagement et les inciter à modérer leur allure. Afin de garantir la sécurité des cyclistes lors de leurs déplacements, la vitesse sera réduite à 30km/h à l’approche des carrefours.

Un tronçon de 3,5 km entre le giratoire de l'Amitié et la rue de Vesoul - Ville de Besançon

Un test de circulation sera réalisé ce jeudi par un bus à vide du réseau Ginko. Il permettra notamment d’expérimenter la promiscuité avec les cyclistes. Pour rappel, ces deux modes de transports cohabitent habituellement sur les voies de bus, dont l’arrêté municipal pris pour l'occasion autorise le partage de la voie. Si nécessaire, des ajustements techniques seront possibles dans la journée de vendredi. L'expérience est prévue pour durer quinze jours.