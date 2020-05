Déconfinement en Dordogne : 70% du trafic assuré dès le lundi 11 mai sur le réseau Péribus

Le lundi 11 mai sera aussi synonyme de reprise pour le réseau Péribus, dans l'agglomération de Périgueux, dans "des conditions inédites", précise Joannès Bouillaguet, directeur du réseau, invité de France Bleu Périgord et France Bleu Gironde, ce mercredi matin.

Première particularité : le port du masque obligatoire pour les usagers et pour les conducteurs, comme partout en France. Deuxième particularité : la consigne de respecter un mètre de distance entre chaque passager. "C'est bien là la plus grande difficulté", note Joannès Bouillaguet, car il faut le faire "dans des bus qui sont déjà contraints en terme d'espace".

Pour ce faire, un affichage spécifique a été mis en place dans les véhicules avec "des sens interdits qui permettent à l'usager d'un simple coup d'oeil de savoir à quel endroit il peut se positionner". Des croix ont été placées au sol également dans les véhicules et "au niveau des arrêts de bus, sur le mobilier urbain, car c'est là que les gens se rassemblent" relève Joannès Bouillaguet.

Un trafic gratuit jusqu'au dimanche 10 mai

A partir de lundi, vous pourrez acheter vos tickets directement sur votre téléphone ou votre tablette grâce à l'application "M-Ticket". Elle est téléchargeable sur le site du Grand Périgueux. Le ticket est numérique et vous le validez sur les bornes installées à l'intérieur des bus.

Retour à la normale du trafic espéré pour début juin

Pendant le confinement, le réseau Péribus a fonctionné à 30 % de son offre, "très réduite"."Lundi, nous serons à 70% de l'offre", promet son directeur. Il ajoute : "sur certaines lignes, et notamment nos quatre lignes structurantes, A, B, C, D, nous serons à 100% de l'offre sur l'heure de pointe pour permettre aux usagers de respecter au maximum la distanciation".

La semaine du 11 mai sera une semaine de test de l'offre - Joannès Bouillaguet, directeur du réseau Péribus

La fréquence de passage des bus montera progressivement en force, pour arriver "début juin, à une offre quasi stabilisée". D'ici là, charge à une cellule spécifiquement créée en interne de "surveiller en temps réel les lignes et les horaires fréquentées lundi, pour éventuellement adapter le trafic les jours suivants".

Une reprise qui suscite de "l'appréhension" chez les conducteurs, même si "la grande majorité" étaient présents pendant le confinement. "Un engagement assez fort", souligne Joannès Bouillaguet. "On a travaillé avec eux sur la reprise, poursuit-il, un kit va leur être distribué avec masque, gel hydroalcoolique, désinfectant et des fiches sur les conduites à tenir".

Joannès Bouillaguet, directeur du réseau Péribus, espère un retour à la normale du trafic début juin Copier

L'agence de Péribus rouvre le lundi 11 mai, entre 9 heures et midi et entre 14 heures et 16h30. La création de carte est toujours possible. Le service Périvélo rouvre progressivement à partir de lundi.