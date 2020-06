Déconfinement en Dordogne : la vélo-parade est de retour dans les rues de Périgueux

La vélo-parade est de retour ! Cette promenade organisée tous les mois par l'association Vélorution Périgourdine promeut l'usage du vélo dans nos déplacements de tous les jours. Après trois mois sans pouvoir pédaler, les bénévoles sont de retour dans les rues de Périgueux. Ils étaient une petite dizaine ce samedi. Le confinement a été bénéfique pour le vélo, les membres de Vélorution constatent un véritable engouement.

"La balade m'avait manqué"

C'est le retour des sonnettes et des slogans dans les rues de Périgueux. Les membres de Vélorution ont le sourire, gilets fluorescents sur le dos. "C'est un sentiment de liberté et le plaisir de retrouver ses collègues. Cela m'avait manqué" raconte Véronique.

C'est l'occasion de faire des rencontres - Laurent Pichot, directeur de Vélorution Périgourdine

Ce samedi matin, les bénévoles se sont donc baladés dans les rues de Périgueux pour promouvoir le vélo auprès des habitants. Des flyers ont aussi été distribués aux passants.

Un engouement pour le vélo

L'atelier de réparation de vélo de l'association ne désemplit pas depuis début juin et sa réouverture explique Laurent Pichot, le président : "On participe très activement à l’opération "Coup de pouce vélo" qui permet de remettre en état les vélos. On a des aides de l’État qui peuvent aller jusqu’à 50 euros. On fait face à la demande, c'est un gros succès". Les Périgourdins intéressés doivent prendre rendez-vous pour aller faire réparer leur bicyclette au 06.03.65.03.82 ou via le formulaire.

Même constat pour Élisabeth quand elle se balade en vélo, la retraitée participe à la vélo-parade depuis près de 15 ans : "Cela fait déjà un petit moment, depuis un an au moins. Il y a plein de gens qui font plus de vélo et du vélo utile" assure-t-elle.

Forcément le confinement y est pour quelque chose. Sylviane, bénévole depuis six ans est surprise : "Ce qui s'est passé a fait avancer sans qu'on est eu besoin de répéter que c'est bon pour la planète etc... C'est chouette pour nous !"

L'engouement pour le vélo n'est plus à prouver. L'association Vélorution compte désormais 150 bénévoles, elle souhaite que davantage de périgourdins se joignent à leur cause : "Nous n'arrivons pas à convaincre les gens de l'importance de la parade" explique Élisabeth. "On essaye d'être le plus nombreux possible" conclu Laurent Pichot.