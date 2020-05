Déconfinement en Dordogne : quels trains circulent ce lundi en Périgord ?

Le trafic des trains reprend progressivement ce lundi 11 mai en Dordogne. La SNCF annonce la circulation de 50% des TER de Nouvelle-Aquitaine. Les passagers devront porter un masque dès leur entrée en gare.

Il y aura notamment neuf trains entre Périgueux et Bordeaux, neuf trains également entre Bergerac et Bordeaux et quatre entre Périgueux et Limoges.

La SNCF promet ensuite 70% des TER au début du mois de juin.