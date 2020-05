Déconfinement en France : la fréquentation des trams dijonnais reprend timidement

Depuis lundi 11 mai, les trams et les bus sont plus nombreux à circuler, Mais les voyageurs eux ne sont pas encore au rendez-vous. Les rames qui circulent ne sont pas bondées loin de là, et ça rassure cette dijonnaise, qui doit se déplacer quatre fois par jour entre les arrêts Drapeau et Godrans pour le travail . "Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de monde et je suis rassurée. Les gens sont très respectueux les uns envers les autres, c'est bien."

Dans le tram dijonnais, ce mardi 12 mai 2020 © Radio France - Stéphanie Perenon

Le port du masque obligatoire dans les transports

Dans les trams, les passagers portent tous un masque et découvrent les nouveaux aménagements, comme Nadia, "j'ai vu que certaines entrées ont été condamnées pour réduire le flux, certains sièges ont des pancartes et on ne peut pas s'y asseoir pour respecter les distances, ce sont de bonnes choses." Et finalement les voyageurs n'ont pas eu de peine à respecter ces nouvelles règles car les rames sont loin de faire le plein.

Masque obligatoire dans les transports en commun dijonnais depuis le 11 mai. © Radio France - Stéphanie Perenon

"Depuis lundi il y a entre 10 et 20.000 voyageurs par jour en moyenne, ce n'est que 12% de notre clientèle en temps normal" - Nathalie Geeraerts de Keolis Dijon Mobilité

"On a une offre d'environ 70%", explique Nathalie Geeraerts, la directrice sécurité et développement durable chez KEOLIS Dijon mobilité, "mais la fréquentation est très en dessous" poursuit-elle.

Nouvelle signalétique sur les sièges dans les trams dijonnais depuis ce lundi 11 mai. © Radio France - Stéphanie Perenon

Des voyageurs rassurés

"C'est la première fois que je reprends le tram depuis le 15 mars", Madeleine a voulu se rassurer en montant dans le tram ce mardi, et la dijonnaise a pu constater que les distances étaient bien respectées, le port du masque aussi. "Je voulais être sûre car je suis amenée à le prendre régulièrement avec mes petites filles." Pour ce couple de trentenaires, pas le choix de toute façon, "nous n'avons pas de voiture, alors pour le moment ça va mais quand sera -t-li quand toutes les activités vont reprendre", s'interrogent Michael et Vanessa. Le couple préfère ne pas trop y penser et profiter du moment, "on fera attention c'est tout."

Une offre adaptée en fonction de la situation

"Cette offre peut encore évoluer", précise la directrice sécurité et développement durable chez KEOLIS Dijon mobilité, "et on peut être amener à ajuster notre offre de transports vis-à-vis de la fréquentation, c'est tout l'enjeu de cette période."

Chaque matin et fin d'après-midi, dans deux stations du réseau, des agents DIVIA sont présents pour informer les passagers des nouvelles mesures. © Radio France - Stéphanie Perenon

Et pour accompagner ces nouvelles mesures, DIVIA organise depuis le 11 mai des opérations de terrain, avec une douzaine d'agents DIVIA présents chaque matin de 7h30 à 9h30 et chaque après-midi de 16h30 à 18h30 sur deux stations du réseau, pour informer et rassurer les passagers. Ils sont accompagnés par des agents de Dijon Métropole, présents pour distribuer des masques aux passagers qui n'en ont pas. Ces opérations seront menées jusqu'à fin mai.