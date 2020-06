Déconfinement en Gironde : la fréquentation des bus et trams de TBM est revenue à 35% de la normale

Depuis le déconfinement, le trafic des bus et tramways de TBM, le réseau de Bordeaux Métropole, revient progressivement à la normale. 95% de la circulation est assurée, mais la fréquentation n'atteint encore que 35% de la normale, explique Christophe Duprat, vice-président de Bordeaux Métropole en charge des transports, invité de France Bleu Gironde, ce mardi matin. "Notre travail, c'est de faire de la pédagogie, de rassurer les gens et leur dire 'vous pouvez prendre les transports en commun'", poursuit-il.

Une chose est sûre, avec 35% de fréquentation pour 95% des véhicules en circulation, le respect des gestes barrière et de la distanciation physique est moins difficile à mettre en place. "On n'est pas serrés les uns contre les autres. Et puis il suffit d'adapter les heures de déplacement" en consultant le site info TBM qui précise les heures vertes, orange ou rouges dans les transports de la métropole.

Les usagers portent bien le masque

Le vice-président de Bordeaux Métropole se félicite du respect des mesures sanitaires dans les bus et les tramways. "Le masque est porté par 98 à 99% des usagers", note-t-il, "et les mesures de distanciation respectées en station, surtout lorsqu'il ne pleut pas. Aux heures de pointe, le mètre de distanciation n'y est peut-être pas, mais on le sent bien, chacun essaie de faire un effort".

Il y a eu très peu de verbalisations dans les bus et les tramways de TBM. La simple remarque suffit pour que le masque sorte de la poche - Christophe Duprat

Alors le coronavirus a-t-il réussi à faire sauter les bouchons bordelais ? "Il y a quelques mois, on cherchait à faire diminuer la circulation de 15%, explique Christophe Duprat. On y est arrivé, malheureusement dans les conditions d'aujourd'hui ! Mais ça veut dire que de nouvelles habitudes sont prises par les gens. Est-ce qu’elles perdureront ? Ça, c’est l’avenir qui nous le dira".

L'avenir, c'est la rentrée scolaire dans le calendrier de TBM, "un moment important dans les transports", relève Christophe Duprat. "On se dit quand même que les gens vont reprendre le travail, vont reprendre leur activité normale, le télétravail va diminuer même s’il en restera certainement un peu". Mais l'élu ne se fait pas d'illusion, "2020 sera une très mauvaise année, une année fortement déficitaire. On va se battre pied à pied pour reconquérir la clientèle", conclut-il.