Déconfinement : gare au retour des PV de stationnement à Belfort !

"Le déconfinement est désormais fixé au lundi 11 mai, en conséquence de quoi le stationnement payant sera à nouveau en vigueur à partir du mardi 12 mai 2020 et selon un fonctionnement général identique à celui pratiqué avant le confinement", précise Damien Meslot, le maire de Belfort.

Le stationnement gratuit avait été mis en place sur l'ensemble de la ville de Belfort en raison de l'épidémie de coronavirus. Si vous payez pas votre stationnement vous risquez un PV de 30 euros, réduit à 25 euros si vous payez dans les cinq jours.

"La prise des abonnements de voirie retrouve également un fonctionnement classique. Ils pourront être obtenus directement au guichet de la Police municipale à partir du mardi 12 mai. Pour ceux qui veulent éviter de se déplacer, l’application Paybyphone sera également à nouveau opérationnelle le 12 mai prochain".

La mise en place du stationnement gratuit était nécessaire pour éviter de faire peser une contrainte supplémentaire sur les Belfortains en cette période déjà particulièrement contraignante et difficile. A compter du 11 mai, nous devrons retrouver autant que cela est possible une vie normale et en toute logique la Ville de Belfort doit également renouer avec un fonctionnement normal (Damien Meslot)