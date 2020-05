Déjà très adepte de la petite reine, la métropole grenobloise va encore plus miser sur le vélo pour réussir le déconfinement à partir du 11 mai

Déconfinement : Grenoble encore plus cyclable

Avec 475 km de pistes cyclables, dont 20km de Chrono Vélo (les fameuses « autoroutes » à vélo), Grenoble est déjà en pointe en matière de déplacements à bicyclette. La fin du confinement va certainement encore accentuer l’appétence des Grenoblois pour la petite reine.

Plus sécurisant que les transports en commun

Les transports en commun vont bien reprendre un service quasi normal le 11 mai dans la capitale des Alpes, mais il n’est pas certain que les utilisateurs se ruent dedans, pour des raisons sanitaires, et aussi pour des raisons de places puisque globalement une place assise sur deux sera condamnée pour respecter les règles de distanciation sociale. Rien de tel en vélo, plébiscité par les usagers selon le président de la métropole, Christophe Ferrari « les habitants nous disent je vais prendre le vélo, car au moins je suis tranquille, sécurisé sur ma capacité à ne pas être en contact avec d’autres personnes ».

Un objectif de 18km de pistes cyclables temporaires sur l’agglomération

La métropole et le syndicat des transports en commun (SMMAG) ont donc planché sur la création de 18 km de nouvelles pistes cyclables, temporaires. «Elles seront installées le long des grands axes de transports en commun» explique Christophe Ferrari «on prend de l’espace sur la voirie, dans une période où on estime que le nombre d’automobilistes sera fortement réduit».

Dès lundi, un premier tronçon d’1,6 km sera ouvert à Grenoble, sur les quais en rive gauche de l’Isère, entre la place Hubert-Dubedout et le pont de Chartreuse (quais de Créqui - S.Jay - C.Brosse - Jongkind). Des travaux sont aussi prévus sur deux autres tronçons (1,1 km sur l’avenue Jean-Perrot et 1,2 km entre le boulevard Joffre et la MC2). Des études sont lancées sur d’autres communes de l’agglomération, pour aboutir à 18 km, l’objectif de la métropole.

Le même principe devrait être appliqué à certains trottoirs de l’agglomération, pour que la marche soit aussi une solution du déconfinement.