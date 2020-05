Déconfinement : "J'ai pris le premier TGV Paris-Lille", le récit de notre reporter Emma Sarango

Au premier jour de déconfinement, Emma Sarango, journaliste à France Bleu Nord s'est mêlée aux voyageurs qui prenaient le train et le métro ce lundi 11 mai au matin pour se rendre à leur travail.

Première étape : prendre le premier TGV reliant Paris à Boulogne-sur-Mer via Lille depuis la gare du Nord. Le jour est à peine levé. Il est à 6h10 à la gare du Nord. Il n'y a pratiquement personne. Emma porte un masque puisque c'est obligatoire.

Avant de monter à bord du TGV, il faut passer les contrôles, présenter son billet de train, et bien sûr son attestation pour "motif impérieux" puisqu'il s'agit d'un déplacement de plus de 100 km

Il est 6h50. Le TGV à destination de Boulogne-sur-Mer quitte la gare du Nord. A bord du train, les voyageurs ne sont pas très nombreux. La SNCF a condamné un siège sur deux pour respecter les mesures barrière et de distanciation. Tous les voyageurs portent un masque.

"On a un peu de mal à s'y habituer. Je ne pensais pas que c"était si difficile de respirer avec", confie un étudiant qui rentre chez ses parents à Lille après s'être séparé de sa petite amie à la suite des deux mois de confinement. Mais la plupart des voyageurs sont heureux de pouvoir se déplacer pour retrouver leurs proches, soit revoir leurs collègues de travail.

Gérald se rend à Lille pour aider sa mère à déménager. Elle a tout laisser en plan il y a deux mois avec le confinement. Avant de prendre son billet de train, Gérald s'est assuré dimanche soir, lors d'un chat en ligne avec la police nationale, que c'était un motif valable de déplacement : "J'ai expliqué ma situation, ils m'ont répondu qu'il n'y avait pas de problème".

A 7h40, le TGV à destination de Boulogne-sur-Mer fait une halte à Arras. "Le train s'est rempli un peu plus. De nombreux nordistes sont montés même si dans les voitures on reste loin du siège sur deux occupé. Certains prennent le train pour le travail. En temps normal, il font ce trajet quotidiennement. Ils faisaient du télétravail depuis deux mois. Ils peuvent enfin retourner à leur travail mais avec parcimonie. Ils n'iront pas tous les jours. Il s'agit de marquer la reprise m'ont confié certains d'entre eux", raconte Emma Sarango.

Le port du masque est obligatoire et tout le monde joue le jeu dans le TGV. Mais "c'est pénible, on a chaud, on a de la buée sur les lunettes, on a du mal à respirer", confient les voyageurs. "J'ai hâte d'être à l'air libre pour enfin le retirer", ajoute encore un homme.

A 8h08, c'est l'arrivée en gare de Lille-Europe. Une gare bien vide pour un lundi matin à cette heure. Dans les Hauts-de-France, la SNCF a annoncé 50% du trafic ce lundi sur le réseau TER Hauts-de-France et toutes les lignes rouvrent.

Emma Sarango doit maintenant prendre le métro pour se rendre à France Bleu Nord. Ce lundi, Ilevia annonce 70% de trafic dans l'agglomération lilloise contre 30% en période de confinement. Toutes les lignes de bus sont de nouveau en service mais avec des fréquences moindres par rapport à d'habitude.

Dans le métro lillois, un marque au sol invite au respect de la distanciation. Des autocollants ont été apposés sur un siège sur deux. Et des affiches rappellent les mesures de protection. Quand elle monte dans la rame de métro, il n'y a pas foule. Il est 8h22. C'est une heure de pointe. Mais la distanciation est respectée. "Tout le monde porte bien un masque", constate Emma Sarango

Une première journée de déconfinement qui semble débuter sous de bons auspices dans les transports.