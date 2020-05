Déconfinement : jusqu'où pourrez-vous aller dans un rayon de 100 km dans la Drôme et en Ardèche ?

Dernier week-end cloîtré à la maison dans la Drôme et en Ardèche. Dès lundi 11 mai, les déplacements seront à nouveau autorisés sans attestation dans un rayon de 100 kilomètres calculé à vol d'oiseau à partir du lieu de résidence habituel.

Pas de limite à l'intérieur d'un département

La limite de 100 kilomètres ne s'applique que lorsqu'on quitte son département de résidence. C'est-à-dire qu'un Ardéchois peut partir de Limony pour rejoindre Saint-Sauveur-de-Cruzières dans le sud Ardèche sans aucun problème, même s'il parcourt 181 kilomètres. Pour savoir jusqu'où vous avez le droit de vous balader en dehors de votre département, Michelin propose un outil en ligne.

Les habitants de Suze-la-Rousse pourront descendre jusqu'au Grau du Roi pour voir la mer - Michelin

Avec cette règle de 100 kilomètres, Drômois et Ardéchois ne sont pas logés à la même enseigne. Dans le sud Drôme, certains auront la chance de pouvoir rouler jusqu'au bord de mer. Les habitants de Suze-la-Rousse pourront ainsi aller voir au Grau du Roi par exemple. Attention : l'ouverture des plages et lacs sera possible au cas par cas sur autorisation du préfet, à la demande des maires.

Le rayon de 100 km autour d'Annonay - Michelin

Pour les habitants de Valence ou d'Annonay, pas de plage en vue au mois de mai, mais pourquoi une promenade à Lyon ou Grenoble ? Les deux villes figurent dans le périmètre autorisé. Si vous devez vous déplacer au-delà de cette limite de 100 kilomètres, une nouvelle attestation sera nécessaire, a annoncé jeudi le ministre de l'Intérieur. Des "contrôles seront organisés dans les gares, les aérogares ou sur certains tronçons d'autoroutes et de routes à grande circulation. Ils pourront l'être aussi à l'arrivée des destinations touristiques", a prévenu Christophe Castaner.