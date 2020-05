Déconfinement : l'aéroport de Lille-Lesquin voit "enfin la lumière au bout du tunnel"

L’aéroport de Lille-Lesquin redécolle. Après deux mois d’arrêt, deux liaisons aériennes vont rouvrir dans moins d’un mois : celle d’Air France vers Lyon dès le 15 juin, et celle de Ryanair vers Marseille à partir du 23. Avec le déconfinement, la perspective de déplacements à l’autre bout de la France, si d’ici-là la règle des 100 km est levée, génère quelques espoirs pour les vacances d’été, et les retrouvailles en famille. Entretien avec le directeur général de l’aéroport, Marc-André Gennart.

Que représente pour vous cette reprise partielle ?

Énormément d'espoir, et un soulagement. Nous sommes depuis deux mois en service minimum, et enfin on voit le bout du tunnel. Cette annonce en augure d'autres, nous sommes en discussions avec d'autres compagnies aériennes, qui devraient se positionner d'un jour à l'autre : EasyJet, Volotea. On ne parle pas pour l'instant de vols en-dehors de la France, ce sont toujours des vols à l'intérieur. On espère une montée en puissance d'ici à début juillet, mais ce sera très progressif. Beaucoup plus progressif que la fermeture.

Les Nordistes peuvent-il espérer prendre l'avion pour partir en vacances cet été ?

Il y a une volonté politique très forte de pouvoir envoyer les gens en vacances, c'est très positif. Si le virus continue à diminuer de cette manière, les gens pourront clairement prendre l'avion. On va tout mettre en place pour qu'on puisse revoyager, d'une manière sereine, comme avant, mais avec des mesures sanitaires.

Quelles sont ces mesures sanitaires ?

Dans l'aérogare, on définit le cheminement des passagers par un marquage au sol. Nous avons reçu des plexiglas pour les bornes d'enregistrement. Le port du masque sera obligatoire dans l'aéroport, on proposera des masques aux passagers qui n'en ont pas. Au niveau des avions, le port du masque sera obligatoire chez Air France. Mais laisser des sièges vides, c'est intenable dans le modèle aérien. Les coûts des billets sont tellement faibles, qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des avions à moitié pleins.

Comment l'aéroport, et plus largement le secteur aérien, va-t-il se remettre de cette crise sans précédent ?

Les gens vont voyager autrement. Toute une série de déplacements professionnels vont être supprimés, car les gens ont appris à travailler à distance. C'est positif, car il n'est pas nécessaire de voyager à outrance. Mais il y aura toujours besoin de rencontres physiques. L'aérien ne va pas disparaître. L'industrie doit se transformer, et les crises accélèrent certaines transformations.

La crise va-t-elle remettre en question l'extension de l'aéroport ?

Le projet est sur une durée de 20 ans. Je reste persuadé qu'il a lieu d'être. D'ailleurs pendant la période de confinement, on a continué à travailler sur l'instruction des permis.

Que s'est-il passé durant les deux mois de fermeture ?

On a assuré un service minimum, certains avions cargos, d'évacuation sanitaire ont pu atterrir. Une série de travaux ont été réalisés sur les pistes, qui sont plus faciles à coordonner quand il n'y a pas d'avions qui décollent et atterrissent.

Vous êtes prêts pour la reprise ?

Ça pourrait redémarrer demain. Nous sommes prêts, heureux de recommencer, impatients de permettre aux gens de partir en vacances, de rejoindre leurs proches.