Déconfinement : l’aéroport de Paris-Orly prêt à rouvrir ce vendredi 26 juin

C’est un lent redémarrage qui se profile pour l’aéroport du sud de Paris qui accueille habituellement 90.000 voyageurs par jour, sur plus de 600 vols. Ce vendredi 26 juin, ce sont 8.000 passagers qui sont attendus sur une soixantaine de vols différents. Le premier décollera à 06H00, à destination de Porto. Une réouverture rendue possible par un strict respect du protocole sanitaire (masque obligatoire, distribution de gel hydro-alcoolique, et parcours fléché pour respecter la distanciation sociale), et par une multitude de vérifications techniques.

Un véhicule d'inspection des pistes. © Radio France - Léo Tescher

"Rien à signaler !" sur la piste

Même pendant le confinement, les techniciens de l’aéroport ont par exemple continué leurs trois inspections quotidiennes de la piste d’atterrissage. 48 heures avant la réouverture, c’est jour d’inspection mensuelle. Une vérification plus poussée. "Il n’y a aucune déformation visuelle, à part quelques résidus de gomme laissés par les pneus des avions lors des atterrissages, mais c’est très léger", commente le responsable du patrimoine, Emmanuel Dovetta, installé au volant de son tout-terrain. Aucun objet ne traîne, les feux de balisage fonctionnent, les oiseaux ne se sont pas installés sur l’asphalte, ni dans les espaces végétalisés… La piste est en parfait état pour la réouverture !

Les consignes sanitaires sont affichées partout dans l’aéroport. © Radio France - Léo Tescher

Un protocole sanitaire strict pour les voyageurs

À l’intérieur de l’aéroport, "les voyageurs seront accueillis avec du gel hydro-alcoolique et des annonces sonores", explique le manager du Duty Free de l’aéroport d’Orly. Mathias Castillo énumère : "Il y aura également du gel au passage des filtres de sécurité, puis aux entrées des différentes boutiques, où nous serons vigilants au nombre de clients pour maintenir la distanciation sociale entre eux." Plus de 7.000 affiches et autocollants pour marquer la distanciation physique ont été apposés dans l'aéroport par son gestionnaire ADP ainsi que 150 distributeurs de gel et 137 plexiglas installés sur tous les comptoirs d'accueil, banques d'enregistrement et d'embarquement. Une caméra thermique a été installée à l'arrivée pour prendre la température des voyageurs et détecter d'éventuels cas de contamination par le coronavirus.

Des avions encore cloués au tarmac de l'aéroport de Paris-Orly. © Radio France - Léo Tescher

Le trafic évoluera à partir de début juillet en fonction notamment de l'ouverture ou non des frontières par le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Pour s'adapter à un ciel encore très incertain -en raison de l'attentisme des voyageurs pour leur réservation, la levée des restrictions de voyages en ordre dispersé et de possibles recrudescences épidémiques-, la réouverture sera partielle avec d'abord le redémarrage d'Orly 3, puis progressivement d'Orly 4, 1 et 2.