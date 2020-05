Déconfinement : l'usage du vélo encouragé par la métropole de Rouen

On vous avait mentionné, sur France Bleu Normandie, un réaménagement prochain du plan de circulation pour les vélos dans la métropole de Rouen, et des propositions d'une association locale. À l'approche du déconfinement progression à partir du 11 mai, la métropole Rouen Normandie a bien confirmé avoir pris quatre décisions en faveur des usagers de vélo dans et autour de la ville de Seine-Maritime. Avec dans l'idée d'encourager davantage de personnes à utiliser un moyen de transport propre... forcément, avec la crise sanitaire du coronavirus Covid-19 et les mesures de distanciation, les transports en commun risquent d'être quelque peu boudés.

Rues "neutralisées" et abonnements gratuits

Dans certains coins de Rouen, dès la semaine prochaine du 4 au 10 mai 2020, les automobilistes vont devoir laisser la place aux vélos et autre transports doux. La métropole a décidé de fermer certains axes routiers pour faciliter l'usage de ces mobilités vertes. Les premières voies concernées sont les suivantes :

la voie de droite d’Est en Ouest du quai Gaston Boulet

l’avenue du Mont Riboudet

"Le calendrier d’application de ces mesures à d’autres axes routiers sera publié la semaine prochaine", ajoute la métropole rouennaise dans un communiqué.

Pour les abonnés au réseau Cy'clic (les vélos en libre service de l'agglomération rouennaise), une autre décision tape directement au portefeuille : les abonnements sont temporairement gratuits. Il est donc possible de se réserver l'un des 250 vélos de la région rouennaise, qui dispose de 22 bornes d'accès.

Aide financière et mécanique

Autre mesure : la relance d'une prime pour acheter des vélos électriques, cargos et pliables. Une prime datant de septembre 2019 permettant de couvrir quasiment un tiers du prix du vélo (30% TTC), dans la limite de 300 euros.

La métropole Rouen Normandie veut aussi mieux aider les cyclistes qui ont besoin de réparer leur matériel : un dispositif est à l'étude pour mieux flécher les réparateurs et faciliter le contact.

Discussions toujours en cours

La Métropole n'en a pas fini avec les aménagements pour cyclistes : elle confirme que certains vont être "pérennisés après la crise sanitaire", et que des réunions sont en cours avec plusieurs acteurs, d'abord des associations :

Sabine

Guidoline

Plein Air

Mais aussi les collectivités dans les environs de Rouen :

Elbeuf

Mont-Saint-Aignan

Bois-Guillaume

Bonsecours

Mesnil-Esnard

Franqueville-Saint-Pierre

Boos

le Grand-Quevilly

le Petit-Quevilly

Sotteville-lès-Rouen

Saint-Étienne-du-Rouvray

Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Cléon

Les concertations vont se poursuivre dans les prochaines semaines.