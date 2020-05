Déconfinement : l'utilisation des Vélib en forte hausse

"Le service public Vélib’ Métropole a enregistré une forte hausse des usages avec 75 600 courses lundi 11 mai, soit plus du double que la semaine précédente", peut-on lire dans un communiqué publié ce mardi. Avec le déconfinement, les utilisateurs de deux-roues font leur retour et pourraient même être plus nombreux par crainte de prendre les transports en commun.

"Vélib’ Métropole a déployé, le 11 mai, 19 000 vélos pour le premier jour officiel de déconfinement. Ils ont été plus de 31 700 usagers uniques", précise le service qui note qu'il n'y a pas eu de "pic de fréquentation quotidiens observés habituellement avant la période de confinement, le matin (entre 7h00 et 9h00) et le soir (entre 18h00 et 20h00). Le service a plutôt été sollicité de façon constante tout au long de la journée par les usagers, et en particulier l’après-midi."

Une tendance qui pourrait se poursuivre dans les prochains jours avec la reprise de l'école et "l'appropriation par les usagers des nombreuses pistes cyclables temporaires venues renforcer l’existant dans de nombreuses communes du Grand Paris".