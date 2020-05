Déconfinement : la carte des aménagements cyclables à Nantes

Pour favoriser la pratique du vélo après le déconfinement, la Ville de Nantes créé de nouveaux axes en complément des axes existants.

Les usagers bénéficieront dès le 11 mai des aménagements cyclables provisoires sur les axes suivant :

- Quai de la Fosse

- Pont Anne de Bretagne

- Pont 3 continents

- Pont Willy Brandt

- Boulevard Guist’hau

Plus tard viendra le boulevard Guy Mollet. Sur chacun de ces axes, les vélos se voient affecter une file de circulation automobile.

Les véhicules n'auront plus accès au Pont Saint-Mihiel.

D'autres aménagements à venir

D’autres axes seront progressivement aménagés, là où les usagers potentiels sont les plus nombreux; rue de Strasbourg par exemple ou bien l'axe Dalby-Allonville, ou encore le Boulevard de Seattle.

Enfin, petit à petit, des aménagements provisoires seront réalisés aux abords de certaines écoles et centres commerciaux. Le but étant de garantir la distanciation et de faciliter le stationnement des vélos.