Déconfinement : la police, dans les trams grenoblois, pour faire respecter la sécurité sanitaire

Depuis lundi et pour toute la semaine, voire plus si besoin, la police grenobloise patrouille dans les 5 lignes de tram, par équipe de quatre fonctionnaires, aux côtés des contrôleurs de la TAG, la société de transports en commun de l'agglomération grenobloise, pour les aider à faire respecter les gestes barrières en ces temps de déconfinement.

On ne peut pas monter dans le tram sans masque

Cette jeune fille est montée dans le tram sans masque. "Je l'ai dans mon sac, mais c'est pas pratique, çà m'empêche de respirer" dit-elle en rigolant avec sa copine.

Les policiers lui expliquent alors que le Covid-19 circule lui aussi avec le tram et que pour ne pas l'attraper ou le transmettre, il faut porter un masque et se tenir éloigner des autres voyageurs. La jeune fille est invitée à descendre à l'arrêt suivant. Ce qu'elle fait sans trop rechigner mais toujours en riant, un peu bravache. "Oui, je sais tout çà ! Mais bon..."

La police est là pour faire de la prévention

Le commissaire François Toulouse, chef du service d'intervention, d'aide et d'assistance de proximité de Grenoble, supervisait l'opération, hier : "Priorité à la prévention, avant tout." dit-il. "On est avant tout une présence, pour faire comprendre aux voyageurs le sens du message des contrôleurs, qui, eux, font leur travail. Si, d'ici la semaine prochaine, les comportements ne changent pas, là, on passera à la phase répression, avec une amende de 135 euros, pour ceux qui n'auraient pas de masque. S'il y a rébellion ou outrage, cela pourrait se terminer en garde à vue."

Le commissaire François Toulouse, chef du service d'intervention, d'aide et d'assistance de Grenoble © Radio France - Véronique Pueyo

En tous cas, cette présence policière rassure ce voyageur masqué : "Moi, je prends le tram tout le temps et je porte toujours le masque !" lance-t-il, un peu énervé, mais satisfait de voir des policiers dans la rame. "Mais, souvent les jeunes s'en fichent. Il faut leur faire comprendre et être sévère avec eux si besoin. La santé, c'est trop important !"

70 intérimaires ont été embauchés par la Tag pour faire de l'information auprès des voyageurs sur les quais © Radio France - Véronique Pueyo

70 intérimaires recrutés par la TAG

Candice, elle, fait partie des 70 intérimaires, recrutés en vue du déconfinement, par la TAG pour faire de l'information sur le Covid-19 et de la prévention, sur les quais : "On ne rentre pas dans les rames" explique Candice, étudiante. "On est là pour dire aux voyageurs qu'il leur faut un masque, pour monter dans le tram. Et puis, pas pour l’instant, mais quand il y aura à nouveau du monde, on régulera les flux, pour qu'il n'y est pas trop de monde dans le tram. Nous avons été formés pour cela, toujours dans le dialogue."

Dans le tram, pas question de s'asseoir près d'un autre voyageur, distanciation sociale oblige © Radio France - Véronique Pueyo

La TAG fait tout pour protéger la santé de ses voyageurs

Pour changer les comportements, la TAG investit beaucoup dans la prévention, comme l'explique le directeur adjoint d'exploitation : "En plus des 70 intérimaires, en gilets bleus, pour qu'ils soient visibles, on a mis dans les tramways 50 nouveaux contrôleurs. Cela fait 120 personnes pour faire comprendre aux gens qu'on est là, non pas pour les embêter, mais pour protéger leur santé. On voudrait vraiment se passer de la répression. On espère que nos clients sont suffisamment responsables pour comprendre tout cela et pour qu'ils changent leurs comportements, en respectant les nouvelles règles sanitaires. Masques, distanciation sociale..."

Avant le Covid-19, la TAG transporte chaque jour 400 000 voyageurs.