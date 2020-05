Déconfinement : la RATP annonce un trafic normal sur la ligne 13 du métro parisien dès ce mercredi

Encore quelques ajustement dans les transports en commun parisien pour faire face au déconfinement. Après quelques couacs les deux premiers jours et notamment une gestion difficile de l'affluence sur certaines lignes, la RATP annonce 100 % du trafic sur la ligne 13 du métro, ce mercredi matin, contre 85 % auparavant. Les autres lignes non automatisées fonctionneront à 75 %. Le trafic est déjà à 100 % sur les lignes 1 et 14 qui sont automatiques. La SNCF a de son côté annoncé la circulation de 10 RER B supplémentaires ce mercredi.

Les deux entreprises de mobilité annoncent un retour à la normale de l'ensemble de leur réseau francilien d'ici début juin.