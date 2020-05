Déconfinement : la reprise progressive du ramassage scolaire en Normandie

Le ramassage scolaire reprend à partir de ce mardi 12 mai en Normandie pour accompagner la réouverture progressive des écoles primaires.

Les mesures de distanciations entre les écoliers et les préconisations sanitaires sont mises en place afin d'éviter tout risque. Si tous les cars de de la région seront sur la route, le ramassage scolaire ne sera pas assuré en revanche dans toutes les zones urbaines normandes.

Le ramassage scolaire de la Région Normandie

Il fonctionne à nouveau. Il transporte habituellement 36.000 élèves de primaires sur des circuits de ramassage non-urbain. Entre la réouverture progressive des classes par niveau et par demi-groupe et la prudence des parents, la Région limite dans un premier temps la capacité maximale des autocars à 25 % soit un siège sur quatre occupé pour respecter les mesures sanitaires

Il y aura évidemment des tolérances pour ne pas laisser seul un enfant non accompagné à un arrêt.

Les véhicules seront désinfectés quotidiennement et aérés à chaque fin de course.

Les circuits de ramassage scolaire en zone urbaine

Tout dépend des communes. A Caen par exemple, le ramassage scolaire ne concerne que les collégiens et les Lycéens.

Il ne redémarrera donc que la semaine prochaine avec un siège sur deux disponible, un rappel des règles de distanciation et le port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

Toutes les communes de Caen-la-Mer n'ont pas remis en service le ramassage scolaire pour les primaires. C'est le cas par exemple à Mondeville.

Pas de ramassage scolaire non plus sur Vire Normandie et ses huit communes où l'on ne cache pas que la mise en place des mesures de distanciation entre élèves relèvent du casse-tête entre les besoins en car et en personnel pour surveiller les écoliers.

Pour la communauté urbaine d'Alençon, le ramassage scolaire reprend bien ce mardi matin pour les écoles qui ont rouvertes car toutes les communes n'ont pas pris la même décision.

La capacité des cars est réduite à 50% avec des sièges placés en quinconce pour faire respecter les distances entre élèves.

Entre la réouverture progressive des écoles et la prudence de certains parents, la communauté urbaine ornaise s'attend à transporter 30 à 40% seulement de ces effectifs scolaires habituels.

La règle d'un siège sur deux occupé est également appliquée dans les transports scolaires à Lisieux et Honfleur. Là aussi, des mesures tenteront de distancier les écoliers. Des cercles matérialiseront au sol le besoin de garder un minimum ses distances.