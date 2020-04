Déconfinement : la Sarre rouvre 3 passages à la frontière française avant une réouverture totale le 11 mai

La Sarre va rouvrir immédiatement 3 points de passages avec la Moselle et annonce la réouverture complète des frontières entre la France et la Sarre le 11 mai, jour du déconfinement en France.

C'est une excellente nouvelle pour tous les Mosellans frontaliers de l'Allemagne. La Sarre va rouvrir immédiatement 3 points de passages avec la France : à Waldewisse, dans le pays des 3 frontières, et à Schreckling et Guerstling, près de Bouzonville. C'est ce que viennent de décider, rapporte le Saarländischer Rundfunk, le ministre président de la Sarre, Tobias Hans et le ministre de l'intérieur allemand, le Bundesinnenminister Horst Seehofer, conscients des contraintes pour les travailleurs frontaliers et face aux critiques grandissantes.

Réouverture complète des frontières le 11 mai

Ils ont également annoncé la réouverture complète des frontières entre la France et la Sarre le 11 mai, jour du déconfinement en France. Depuis la fermeture des frontières par l'Allemagne le 16 mars, il n'y avait jusqu'à présent que 4 points de passage autorisés, entre la Moselle et la Sarre, filtrés par les polices françaises et allemandes, à Spicheren, Grossbliederstroff, Sarrebruck et Petite-Rosselle.