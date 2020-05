Déconfinement : la SNCF prévoit moins d'un TER sur deux dans les Hauts-de-France à partir du 11 mai

A partir du lundi 11 mai, la SNCF prévoit la circulation de 45% de TER dans les Hauts-de-France au lieu de 14% actuellement. Le port du masque sera obligatoire dans les gares et les trains. Un siège sur deux sera condamné. Il faudra retirer un coup d'accès gratuit pour monter à bord d'un TER.

Dans les TER, un siège sur deux sera condamné pour respecter les mesures barrière et de distanciation

La SNCF prévoit moins d'un TER sur deux dans les Hauts-de-France à partir du lundi 11 mai, première journée du déconfinement. 45% des TER circuleront dans la région au lieu de 15% actuellement.

Toutes les lignes TER seront desservies mais le trafic sera variable d'une ligne à l'autre selon la fréquentation. Au total, ce sont 552 TER qui circuleront dans les Hauts-de-France contre 142 aujourd'hui. Les fiches horaires sont disponibles sur le site TER Hauts-de-France.

Les voyageurs pourront vérifier les horaires des trains pour la journée de lundi à partir de 17h ce dimanche 10 mai. A partir de cette date, les informations du lendemain seront disponibles chaque jour à 17h sur le site TER et sur l’Appli SNCF.

Les guichets dans les gares seront de nouveau ouverts à compter du lundi 11 mai. Mais la SNCF invite les voyageurs à acheter leur billet de train sur internet afin de limiter les contacts.

Un coupon d'accès gratuit pour prendre le TER

A partir du lundi 11 mai, en plus de son billet de train ou de son abonnement, il faudra disposer d'un coupon d’accès gratuit pour voyager à bord des TER de certaines lignes de la région. Ce coupon d'accès est délivré gratuitement et uniquement sur le site internet TER Hauts-de-France et sur l'application SNCF dès ce vendredi 8 mai. Vous devrez vous assurer d'avoir un coupon correspondant au trajet souhaité avant de prendre votre billet de train.

Les TER en provenance ou à destination de Lille et Paris seront régulés pour garantir un taux d’occupation de 50% maximum : les clients devront réserver leur trajet, jusqu'à trois jours avant, en se munissant d’un coupon d’accès gratuit mais obligatoire pour accéder aux trains. Le nombre de places sera limité. Cette mesure vise pleinement à organiser la distanciation et à garantir à tous les meilleures conditions sanitaires.

Port du masque, marquage au sol, distanciation

Le port du masque est obligatoire dans les gares et les trains. Attention, aucun masque ne sera délivré par la SNCF. Vous pourrez toutefois en acheter dans les commerces de la gare ou les distributeurs. Mais la SNCF vous invite à vous en procurer avant de venir en gare pour prendre le train.

Il y aura un filtrage à l'entrée des gares les plus fréquentées pour s'assurer que les voyageurs portent bien un masque. Ce filtrage sera assuré par des agents de la SNCF mais aussi les forces de l'ordre.

Un marquage a été réalisé à bord des TER et en gare pour faciliter la distanciation. Plus de 10.000 stickers au sol ont été apposés dans les gares, 50.000 stickers dans les TER. Des affiches rappellent les mesures barrière et de distanciation.

Nettoyage et désinfection

Les TER sont nettoyés et désinfectés deux fois par jour depuis le début de l'épidémie de coronavirus. La fréquence de nettoyage des gares sera renforcée. Les surfaces, rampes d'escalier, boutons d'ascenseurs, distributeurs seront désinfectés une à deux fois par jour selon les gares.