Déconfinement : le calendrier des vols pour la réouverture de l’aéroport de Lille le 15 juin

Le trafic des trains revient progressivement à la normale avec la phase 2 du déconfinement et il en est de même pour les transports en commun : bus, tram et métro. Mais ce n’est pas encore le cas des avions ! L’aéroport de Lille, fermé depuis le 23 mars, ne rouvrira que le 15 juin. Le masque sera bien-sûr obligatoire au sein de l’aéroport, un marquage au sol et des parois en plexiglass ont été mis en place et certaines compagnies prendront la température des voyageurs avant l’entrée dans l’avion.

Le calendrier des premiers vols

A partir du 15 juin : Lyon (Air France)

A partir du 15 juin : Nice (Easyjet)

A partir du 18 juin : Figari (Volotea)

A partir du 20 juin : Ajaccio (Volotea)

A partir du 20 juin : Bastia (Volotea)

A partir du 23 juin : Marseille (Ryanair)

A partir du 3 juillet : Montpellier (Volotea)

La compagnie Volotea lance même deux nouvelles lignes

A partir du 6 juillet : Biarritz

A partir du 3 juillet : Perpignan



Et le Maghreb ?

Quant aux vols vers l’étranger, la direction de l’aéroport attend de nouvelles annonces le 15 juin pour une éventuelle réouverture de l’espace Schengen le 23 juin. Les compagnies aériennes et les tour-opérateurs se sont dits « prêts à une reprise à partir du 26 juin ». «Nous volons beaucoup vers l’Algérie et il n’y a pas encore de confirmation » explique Marc-André Gennart, le directeur général de l’aéroport de Lille. « La Tunisie a été confirmée mais le Maroc pas encore non plus ».

Moitié moins de trafic de janvier à mai

Depuis le 1er janvier, 330 000 passagers auront voyagé depuis ou vers l’aéroport de Lille soit moitié moins que l’an dernier sur la même période. «Nous prévoyons de retrouver 30% de la capacité dans le courant du mois de juillet et 40% en août » espère Marc-André Gennart. Quant à l’objectif fixé d’un doublement du trafic d’ici 20 ans « il n’est pas remis en cause » selon le directeur général.

«Pendant le confinement, nous avons continué à travailler sur les permis de construire pour le nouvel aérogare » décrit-il. Par ailleurs, aucun emploi en CDI n’a été supprimé, « une dizaine de CDD n’ont pas été renouvelés et ceux que nous devions embaucher pour la période estivale ne le seront malheureusement pas ».