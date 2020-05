Déconfinement : le maire Olivier Carré annonce des pistes cyclables provisoires à Orléans

Orléans va finalement rejoindre la longue liste des villes (d'Angers à Rouen en passant par Neuilly) qui mettent en place des pistes cyclables provisoires pour le déconfinement et afin de désengorger les transports en commun. Des aménagements auront lieu dans les tout prochains jours, d'ici la fin de la semaine, a annoncé Olivier Carré ce matin sur France Bleu Orléans.

Des pistes pour les mails et le pont Royal

"Un groupe de travail s'est réuni virtuellement à deux reprises pour y réfléchir, a indiqué le maire d'Orléans, pour les points névralgiques de la métropole. La dernière réunion a eu lieu hier, et une majorité s'est dégagée pour que ces pistes cyclables soient installées."

Ainsi, une voie sera réservée aux vélos et bus sur l'ensemble des mails, sur certains axes rejoignant le Nord d'Orléans et surtout sur le très sensible pont George V : "La voie sortante voitures va être neutralisée, elle sera réservée aux vélos ; il n'y aura plus de vélos en revanche sur l'autre voie - celle qui entre dans le centre-ville - qui sera donc réservée aux voitures. La rue Royale sera elle aussi mise en sens unique", précise Olivier Carré.

Le groupe "Les Orléanais" déjà vent debout

Cette décision, qui sera effective "dans le courant de la semaine", ne manquera pas de susciter de nombreuses réactions. Dans un communiqué de presse diffusé hier soir par Florent Montillot et Charles-Eric Lemaignen, le groupe dissident "Les Orléanais" s'inquiétait déjà d'un tel aménagement pour le pont Royal, mettant en garde contre "une décision précipitée et inappropriée en raison des risques importants pour les commerçants du centre-ville", qui plus est dans le contexte lié à la crise sanitaire.

"En toute hypothèse, une telle décision ne peut être le fait d'un seul homme et doit être débattue publiquement lors d'un conseil municipal que le groupe Les Orléanais appelle de ses vœux", concluent les deux conseillers municipaux, candidats sur la liste de Serge Grouard aux municipales de 2020.