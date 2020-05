Le port du masque est respecté à plus de 95% dans les bus de Metz, selon les contrôleurs du réseau de bus Le Met de l'agglomération messine. Il y a intensification des contrôles cette semaine et verbalisation avec la police, après une première semaine de prévention au début du déconfinement.

Déconfinement : le port du masque respecté à plus de 95% dans les bus de Metz

Depuis le début du déconfinement le 11 mai, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun dès 11 ans. L'amende est de 135 euros. Après une semaine de prévention, les contrôles dans les bus de l'agglomération de Metz passent depuis ce lundi à la verbalisation. Le réseau le Met, qui gère les transports en commun de Metz Métropole, compte une trentaine de contrôleurs très présents en ce début de semaine, en priorité dans le Mettis, le bus à haut niveau de service. Ils sont souvent accompagnés par la police nationale et municipale.

Reportage de Cécile Soulé avec des contrôleurs du Met Copier

Contrôles effectués régulièrement avec la police nationale ou municipale © Radio France - Cécile Soulé

A part un incident notable jeudi dernier, un homme sans masque qui a craché sur un agent, les équipes de vérification sont plutôt bien acceptées dans les bus de Metz. Et les usagers portent en très grande majorité un masque, "à plus de 95%", atteste Frédéric Dabescat, responsable de la sécurité, de la médiation et de la fraude au Met.

Contrôles place de la République ce lundi © Radio France - Cécile Soulé

Le directeur du réseau de bus le Met Franck Duval estime qu'avec le masque obligatoire, "il n'y a pas de risque à prendre les transports en commun". Et avant le Covid, les bus étaient nettoyés une fois par jour mais depuis la crise sanitaire, ils le sont désormais deux fois dans la journée.

Des affichettes sur le port du masque sont collées sur les portes du Mettis © Radio France - Cécile Soulé

La fréquentation du Mettis et des bus de Metz a fortement chuté pendant le confinement, à peine 5.000 usagers par jour contre 100.000 avant le coronavirus. Depuis le déconfinement, la fréquentation repart à la hausse, autour de 12.000 usagers par jour.