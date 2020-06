Déconfinement : le programme de vols va décoller à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac

Lors de son point presse hebdomadaire, Patrick Seguin, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux, a donné mardi des nouvelles rassurantes de la reprise progressive du trafic aérien à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Les récentes annonces du gouvernement sur la phase 2 du déconfinement ont permis, selon lui, à plusieurs compagnies aériennes de reprogrammer de manière plus précise des vols pour les semaines à venir.

Pas de vol vers Paris-Orly

En France, la liaison vers le « hub » Paris-Charles-de-Gaulle est opérationnelle depuis le 11 mai à raison de 2 vols hebdomadaires. Le nombre de fréquences devraient doubler tout début juin puis augmenter de manière constante au cours du mois, à un puis deux vols quotidien. A partir du 24 juin et durant les mois d'été, Air France compte exploiter jusqu'à 3 vols quotidiens. Autre destinations, Lyon (6 fois par semaine via), Nice (2 vols hebdomadaires), Strasbourg (5 vols hebdomadaires), la Corse (entre 3 et 5 vols par semaine), Brest (2 fréquences par semaine) et Montpellier (2 fréquences par semaine).

Le retour des vols low cost

Sur l'Europe deux destinations seront exploitées au mois de juin : Amsterdam (une liaison quotidienne au départ puis 3 début juillet et pour le reste de l'été) et Genève (2 vols hebdomadaires). Ryanair prévoit un programme d'une quinzaine de destinations (Charleroi, Dublin, Cork, Manchester, Londres-Stansded, Edimbourg, Faro, Rome, Naples, Prague, Mykonos et Thessalonique), Volotea prévoit également une douzaine de destinations (Olbia, Cagliari, Palerme, Pise, Malaga, Minorque, Palma de Majorque, Dubrovnik, Split, Corfou, Malte et Faro), Vueling (Barcelone), la TAP - Air Portugal (Lisbonne) et EasyJet devrait, dans les dix jours qui viennent, préciser quel sera son programme européen pour cet été