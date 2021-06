En Ile-de-France, les embouteillages de retour à un niveau d'avant-crise sanitaire

Vous l'avez peut-être constaté sur les routes franciliennes, les automobilistes sont de plus en plus nombreux. Et les embouteillages aussi. Selon une étude TomTom, on a retrouvé ces deux dernières semaines les niveaux de 2019.

C'était un des avantages des confinements à répétition : l'absence ou le faible taux de bouchons en région parisienne. Mais un mois et demi après la fin des restrictions de circulation, il semble que les automobilistes franciliens aient repris leurs habitudes. C'est ce qui ressort d'une étude menée par le fabricant de GPS TomTom.

Un taux de congestion qui retrouve ses niveaux de 2019

Depuis la première phase du déconfinement il y a un an, le taux de congestion (qui permet d'analyser le niveau d'embouteillages d'une agglomération) est en nette augmentation. Alors que depuis janvier le taux moyen hebdomadaire était inférieur de 20% à celui de 2019, puis en nette baisse durant tout le confinement (3 avril au 3 mai), il dépasse le taux moyen hebdomadaire de 2019 depuis 2 semaines. C'est la première fois que de tels niveaux sont relevés depuis le début de l'année.

Les embouteillages sont également plus nombreux aux heures de pointe relève TomTom, avec des taux proches ou supérieurs à 70%. Par exemple, pour faire un trajet entre Orly et La Défense entre 7 heures et 8 heures il fallait compter environ une heure en juin 2019. Ce temps de parcours avait été divisé par trois pendant le 1er confinement de 2020. Il est repassé à plus de 56 minutes la semaine dernière.

Des vitesses moyennes en baisse

Autre conséquence du retour des embouteillages, vos temps de parcours s'allongent et vous roulez moins vite. Dans Paris la semaine dernière entre 17 heures et 18 heures, la vitesse moyenne était de 10km/h entre la porte d’Orléans et la gare de l’Est. Sur le périphérique sud, elle n’excédait pas 14 km/h, alors qu’elle atteignait 63 km/h lors du 1er confinement de 2020.

Et ces constatations sont valables aussi le week-end. Les trois derniers dimanches ont été les plus chargés de l'année (de 24 à 30%), contre une moyenne de 17% les dimanches de janvier à mi-mars.