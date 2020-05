Déconfinement : le service de bus de l'agglo de Valence Romans s'adapte

A partir du 11 mai, date du déconfinement, le réseau de bus Citéa va accroître son offre pour fonctionner à 70% de la situation normale, avec des horaires adaptés.

Du lundi au samedi, les horaires des lignes seront ceux du "samedi", sauf pour la ligne InterCitéa, qui fonctionnera en horaires "vacances scolaires". Le dimanche, se sont les horaires habituels qui seront appliqués.

Dans un communiqué, Valence-Romans Déplacements précise que "Les services Express (à vocation scolaires) seront mis en place à partir du lundi 18 mai et adaptés dans la mesure du possible aux reprises des établissements scolaires". En revanche, les services de Transports Ecoles (TE, réservés aux maternelles et primaires) et le Transport à la demande Résa+ et Access+ resteront suspendus, car les consignes sanitaires ne peuvent pas y être appliquées.

Le port du masque obligatoire sous peine d'amende

A partir du 11 mai, le port du masque sera obligatoire pour tous les voyageurs à bord des bus, afin d'assurer la protection des passagers et des conducteurs. Les contrôleurs de Citéa et les forces de l'ordre pourront verbaliser les contrevenants.

Les voyageurs devront aussi respecter la distanciation physique : une place assise sur deux sera condamnée et les conducteurs pourront refuser l'accès à bord si le bus est déjà "plein", au regard de ces nouvelles mesures. Les véhicules seront désinfectés deux fois par jour.

La montée dans le véhicule devrait à nouveau se faire par les portes avant et la descente par les portes centrales et portes arrières. Mais il sera toujours impossible d'acheter son billet dans le bus.

Un ticket par SMS

Plusieurs solutions pour acheter son titre de transport seront mises en place : par internet sur la nouvelle boutique en ligne sur www.vrd-mobilites.fr, où il sera possible de recharger sa carte Oùra! ou d'en commander une. Mais VRD met aussi en place, provisoirement, un système de ticket par SMS. Il suffira au passager d'envoyer le mot "Citea" par SMS au 93200 (numéro non surtaxé). Ce message coûtera le prix d'un ticket : 1,40€. Le paiement sera prélevé en fin de mois par l'opérateur mobile ou déduit du compte prépayé mobile.

Deux distributeur automatiques sont aussi à disposition au Pôle Bus. 23 points de ventes partenaires sont répartis sur tout le territoire de Valence-Romans Déplacements. Enfin, les agences de Citéa à Valence et Romans vont rouvrir leurs portes au public du lundi au vendredi, de 12h30 à 19h (port du masque obligatoire).

Le retour du service Libélo

Les 300 vélos en libre-service Libélo seront de nouveau accessibles à partir du mercredi 13 mai dans les 44 "vélostations" réparties sur le territoire de Valence Romans Déplacements.

Pour les nouveaux inscrits, les "frais d'accès forfaitaires" seront offerts jusqu'à fin septembre. Autre "bonus" : la durée d'utilisation gratuite passe de 30 minutes à une heure, à partir du 13 mai. Il en coûtera ensuite 50 centimes par demi-heure.

Pour tout renseignements et informations voyageurs :

Le site internet www.vrd-mobilites.fr

La centrale d’appels Citéa & Libélo : 04 75 600 626 de 7h à 18h30 du lundi au samedi.