Déconfinement : le trafic continue d'augmenter dans les transports franciliens

Alors que la préfecture de Paris a annoncé que l'attestation employeur ne sera plus obligatoire dès le mardi 16 juin dans les transports en commun d'Ile-de-France, de nouvelles stations de métro doivent rouvrir progressivement et la fréquence des trajets être de nouveau augmentée.

Annonçant qu'une "nouvelle période s'ouvre jusqu'au 22 juin", le réseau des transports en commun francilien précise le niveau de son offre. Six nouvelles stations de métro doivent rouvrir à partir du mercredi 17 juin : Villiers, Chardon Lagache, Vaneau, Notre-Dame de Lorette, Rennes et Rue du Bac. Le nombre de stations non-desservies sera alors de dix-huit.

Côté tramways, 100% des lignes T1, T2, T3, T5, T6, T7 et T8 doivent fonctionner sur les plages horaires habituelles (entre 5h50 et 01h00). Seules les trajets sur les lignes T4 et T11 sont assurées par Transilien. Enfin, pour ce qui concerne les RER et les trains, 100 % du trafic du RER A est assuré, en dehors des branches Cergy et Poissy ; tout comme pour le RER B, en dehors de la partie Nord. Les RER C, D, E et l’ensemble des trains de banlieue rouleront jusqu’à 22h.

Dans son communiqué de presse, Ile-de-France Mobilités précise que "cette évolution permettra d’accompagner la montée de la demande dans les transports qui continue à progresser, pour accueillir près de 1 500 000 voyageurs jour, soit près de 30% de la fréquentation habituelle avant le confinement".