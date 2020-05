Déconfinement: le trafic SNCF reprend mais pas partout

Plusieurs trains ont circulé à vide ce dimanche. La SNCF a fait ce qu'elle appelle le "dérouillage" des lignes pour vérifier que tous les systèmes de sécurité, en particulier signalisation et passages à niveau, fonctionnaient bien. Malgré tout, la reprise reste partielle et ne concerne pas encore toutes les lignes.

Les TER

Une seule ligne connaîtra un trafic normal en Auvergne. Bizarrement, il s'agit de la ligne Clermont-Volvic (5 allers-retours), souvent habituée à voir ses trains supprimés dès que le trafic est perturbé.

Quelques lignes connaîtront un trafic relativement soutenu même s'il y aura moins de trains qu'à la normale. C'est le cas sur l'axe principal de la région: Moulins - Vichy - Clermont - Issoire. Entre Moulins et Clermont circuleront 7 AR auxquels ils faut ajouter 4 AR entre Saint-Germain-des-Fossés et Clermont. Sur la partie sud circuleront 5 AR Clermont - Vic-le-Comte, 7 AR Clermont - Issoire et 4 AR - Clermont - Brioude.

Pour les autres lignes, il y aura 4 AR entre Clermont et Gannat, 3 AR entre Clermont et Lyon et enfin 6 allers et 5 retours entre Clermont et Thiers. Une desserte relativement importante qui permet à la SNCF de respecter sur ces lignes les 50% de TER annoncés dans toute la France pour cette reprise.

En revanche, de nombreuses lignes vont devoir attendre avant de voir à nouveau passer des trains. C'est le cas des lignes au départ de Clermont vers Le Puy, Nîmes, Aurillac, Montluçon, des lignes Le Puy - Firminy et Montluçon - Bourges. Quelques bus de substitution circuleront mais il faudra être patient, voire très patient parfois, pour que la desserte ferroviaire reprenne.

Les Intercités Clermont - Paris

Pendant le confinement, la desserte était réduite à un seul aller-retour par jour (au départ et à l'arrivée de la gare de Lyon) au lieu de 8 allers-retours en temps normal. Ce lundi, il y aura 3 allers-retours entre Clermont et la capitale, qui retrouvent la gare de Bercy.

L'inconnue reste la fréquentation de ces trains, sachant qu'il faudra respecter les règles de distanciation physique. L'accès aux trains les plus chargés pourra être limité si l'affluence est aussi forte que prévue. Cela concerne seulement deux TER en Auvergne le TER 875740 Lyon-Perrache 16:27 - Clermont-Ferrand 19:06 et le TER 873295 Clermont-Ferrand 18:26 - Thiers 19:13.