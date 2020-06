Déconfinement : les autocars FlixBus et BlaBlaBus de nouveau en circulation à partir des 18 et 24 juin

La compagnie FlixBus va d’abord proposer "70 destinations en France et en Europe", contre plus de 200 habituellement.

Trois mois après avoir interrompu ses liaisons en raison du confinement, la compagnie allemande d'autocars interurbains FlixBus a annoncé ce lundi que le service reprendra progressivement en France à partir de ce jeudi 18 juin. "Près de 70 destinations vers les quatre coins de la France et de l'Europe" seront ouvertes à la réservation contre plus de 200 en temps normal, a indiqué à l'AFP son directeur général pour la France, Yvan Lefranc-Morin.

"On a évidemment vocation à faire monter cette offre tout au long de ces prochaines semaines, l'idée étant de coller au maximum à la demande", a-t-il ajouté. "On n'a pas de visibilité très forte à ce stade sur l'état de la demande pendant l'été", a reconnu le responsable. "On n'a pas vocation à faire rouler des cars à vide (...) si jamais la demande n'était pas là."

Pas de distanciation mais port du masque obligatoire dans les FlixBus

Contrairement à BlaBlaCar qui prévoit de relancer le service de BlaBlaBus pour desservir 60 villes françaises à partir du 24 juin en ne vendant qu'un siège sur deux, FlixBus proposera tous les sièges à bord de ses autocars, à l'exception des deux sièges derrière le conducteur, comme l'y autorise désormais le gouvernement.

La compagnie assure qu'un protocole sanitaire"très strict", testé en Allemagne depuis le 28 mai, permettra d'"assurer la sécurité à la fois des passagers et des conducteurs". Les cars seront nettoyés avant tout trajet et désinfectés à l'arrivée, l'embarquement se fera systématiquement à l'arrière, les toilettes resteront fermées (mais des "arrêts techniques additionnels sont prévus"), et la vente de snacks et boissons sera proscrite à bord. Le port du masque sera obligatoire pour les passagers de 11 ans et plus, et la compagnie prévoit la mise à disposition de gel hydroalcoolique.

Enfin, les conducteurs seront priés de rouler sans climatisation et les fenêtres ouvertes "quand les conditions météorologiques et de vitesse le permettent", a précisé Elisa Czornyj, responsable des opérations chez FlixBus, à l'AFP. Si besoin, la climatisation devra être activée "en circuit ouvert, c'est-à-dire avec de l'air frais qui entre de l'extérieur", a-t-elle ajouté.