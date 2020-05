Déconfinement : les bus du Grand Guéret assurent à nouveau le transport scolaire

Déconfinement oblige, avec la réouverture des écoles, le réseau de transports agglo'Bus assure à nouveau le ramassage scolaire sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret. Les parents qui veulent remettre leurs enfants à l’école doivent se rapprocher des établissements pour connaitre leur modalité de reprise.

La vente des abonnements

Depuis le début de la semaine, on peut acheter à nouveau des titres de transports a l'intérieur des véhicules agglo'Bus. Et dès ce vendredi 15 mai, le Hall de la Gare SNCF de Guéret et l’Espace Mobilité seront à nouveau ouvert au public. La vente des abonnements va donc reprendre. Les usagers titulaires d’un abonnement pourront circuler avec leur abonnement de mars 2020 jusqu'au 15 mai.

Le transport à la demande

La reprise des services du transport urbain et du transport à la demande sera effective, à partir du lundi 18 mai en mode fonctionnement scolaire (fonctionnement normal). L’ensemble des usagers devra être titulaire d’un titre de transport valide à partir de cette date pour ce qui concerne les abonnements.

Attention, le port du masque est obligatoire dans les bus des réseaux urbains et TAD.