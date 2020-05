Déconfinement : les conducteurs de la Setram exerceront leur droit de retrait pour sécurité insuffisante

Le Mans Métropole demande à la Setram, le gestionnaire du réseau de transports de l'agglomération, de passer de 30% à 80% de son trafic normal, dès le 11 mai 2020, date du déconfinement en France. Cette augmentation de rythme pourrait mettre en danger les salariés de la Setram, mais aussi les usagers. C'est pourquoi la CFDT et FO "ont prévenu leur direction qu'un droit de retrait sera mis en place, tant que les services ne seront pas modifiés, afin de ne pas risquer une forte relance de l'épidémie [de Covid-19]", expliquent les syndicats dans un communiqué du mercredi 6 mai. Pour l'instant, les syndicats ne savent pas dans quel mesure ce mouvement sera suivi par les salariés et, donc, à quel point le trafic sera perturbé.

Des mesures de sécurité lacunaires

Selon les syndicats, la sécurité des agents et des voyageurs ne sera pas assurée correctement à partir du 11 mai. Pendant une journée de travail normale, les conducteurs sont amenés à changer plusieurs fois de bus. "Un bus pourra être conduit par quatre, voire cinq conducteurs différents" en un service, soulignent FO et la CFDT. La Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) demandait à la direction que chaque bus ne soit conduit que par une seule et même personne par service, ou que le bus rentre au dépôt et soit désinfecté avant le changement de conducteur. La Setram a refusé ces aménagements.

Par ailleurs, la CSSCT souhaitait que tous les véhicules soient équipés de gel hydroalcoolique pour les usagers. La Setram n'a pas pu répondre favorablement à cette demande. FO et la CFDT dénoncent également le manque d'information quant au "nombre de personnes autorisées dans les transports", au "marquage au sol permettant la distanciation sociale" et aux "consignes concernant les voyageurs circulant sans masques". De leur côté, les salariés du réseau de transports manceau seront tous équipés de deux masques chirurgicaux par jour. Ils les recevront au début de leur semaine de travail sous forme de kit.

La Commission santé sécurité et conditions de travail va mener une enquête sur les conditions de sécurité des agents de la Setram dès le 11 mai.