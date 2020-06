Déconfinement: les examens du permis de conduire reprennent doucement en Haute-Garonne

Comme pour bon nombre d'autres activités, le confinement a complètement bloqué le travail des auto-écoles et des inspecteurs du permis de conduire. Tous les stages de sensibilisation à la sécurité routière, toutes les heures de conduite ont été stoppés d'un coup, si bien qu'en Haute-Garonne, on estime que plus de 7000 examens tous types de permis confondus ont été annulés. Au niveau national, c'est près de 330 000 examens théoriques et pratiques qui n'ont pas pu avoir lieu.

Six jours d'examens par semaine

Après les poids lourd fin mai et les permis moto la semaine dernière, c'est donc au permis B de reprendre dès ce lundi. Pour rattraper le retard accumulé, les 24 inspecteurs en charge des examens sur le département de Haute-Garonne peuvent donc maintenant travailler six jours à la place de cinq sur la base du volontariat. Et consignes sanitaires oblige, chaque inspecteur fera passer 11 examens maximum par jour contre 13 en temps habituel.

Retour progressif à la normale

Les inspecteurs du permis de conduire devraient reprendre un rythme normal "d'ici la fin du mois de juin" selon Richard Allemany, le délégué départemental du permis de conduire en Haute-Garonne. Il souligne tout de même un point positif dans cette galère, "toutes les activités ont été stoppées en même temps. Il n'y a donc pas de décalage entre la théorie et la pratique". Il n'empêche, les personnes qui étaient prêtes à passer le permis juste avant le confinement devront tout de même refaire des heures de conduite pour se remettre à jour.

Nouvelles consignes sanitaires

Le retard devrait donc se résorber au fil du mois de juin. Les nouvelles consignes sanitaires en revanche resteront elles bien actives durant tout l'été. Les inspecteurs, les moniteurs d'auto-école à l'arrière d'une voiture tout comme les conducteurs devront donc porter un masque mais aussi une visière dans le véhicule. Il faut aussi désormais une housse pour chaque siège, à changer pour chaque passage.

L'été va être compliqué

Toutes ces nouvelles précautions n'inquiéteraient pas Pascal Zurcher si l'été ne pointait pas le bout du nez. Le problème pour cet inspecteur du permis de conduire, "c'est qu'il va falloir travailler avec ces protections sans climatiseur ni ventilation dans le véhicule, et pourtant les trois mois les plus chauds de l'année arrivent. Les fins de matinée et les après-midi risquent d'être longs".

Il va donc falloir s'attendre à un été long et chargé pour les inspecteurs tout comme pour les auto-écoles. Autre nouveauté, en Haute-Garonne, les places pour les examens de permis se réservent aussi désormais en ligne via la plateforme RDV Permis.