Déconfinement : le cœur de Toulouse passe à 20 km/h à partir du 11 mai

Le maire de Toulouse a présenté ce jeudi son plan de déconfinement en matière de circulation et de promenade. Réduction de la vitesse, création de nouvelles pistes cyclables, réouverture progressive des berges et parcs. "Les Toulousains sont mûrs pour certaines mesures" selon Jean-Luc Moudenc.

Alors que la région Occitanie est classée verte et que le déconfinement sera bien engagé en France ce lundi 11 mai 2020, Jean-Luc Moudenc a fait le point sur les aménagements en terme de circulation et de transports en commun à Toulouse. Le maire en profite pour aller plus loin en matière de circulation en centre-ville. Certains y verront le geste d'un candidat aux municipales...

Vitesse réduite à 20 km/h dans l'octogone

À partir de lundi, plusieurs axes de circulation vont connaître des aménagements temporaires mais "amenés à être pérennisés si les Toulousains se les approprient" précise Jean-Luc Moudenc. La mesure la plus marquante est le passage de 30 km/h (ou 50 km/h) à 20 km/h dans le périmètre situé à l'intérieur des grands boulevards jusque fin juin, cet hyper-centre que les Toulousains appellent l'octogone. "À l'exception des allées de Barcelone, boulevard Leclerc, quai de Tounis, rue du Languedoc et rue de Metz qui restent provisoirement à 30 km/h jusqu'à ce que l'on puisse les aménager" précise Jean-Michel Lattes, adjoint aux transports. 20 km/h, cela veut dire que ces voies seront progressivement classées en zone de rencontre.

La nouvelle carte de circulation dans centre-ville de Toulouse à partir du 11 mai - Mairie de Toulouse

Pour Jean-Luc Moudenc, l'enjeu est simple : "Que le piéton ait pour lui plus de sécurité, plus de temps pour se déplacer, plus d'assurance et qu'il devienne peu à peu _l'acteur dominant du centre ville_. Les espaces ont été conçus il y a 40 ans".

C'est pas de l'opportunisme au sens bas du terme, c'est saisir une opportunité (...) La société française est mûre. Jean-Luc Moudenc

Le maire se défend de tout calcul politique en vue de la suite de la campagne électorale : "C'est l'urbanisme tactique. Il y a une occasion fournie par une circonstance exceptionnelle. C'est pas de l'opportunisme au sens bas du terme, c'est saisir une opportunité qui a été étudiée déjà. Ce que j'observe c'est qu'il y a une aspiration à des changements. La société française est mûre pour ce genre de changement en centre-ville".

Les piétons seront aussi favorisés aux abords des groupes scolaires. Plus d'espace pour la distanciation sociale, places de stationnement gelées, possibilité de fermer la voirie à l'heure des entrées et sorties d'école, idem pour la devanture de commerces afin de créer plus d'espace et de sécurité.

De nouvelles pistes cyclables éphémères

Après l'avenue Etienne Billières, de nouveaux axes ont ou vont avoir leur piste cyclable provisoire :

Les boulevards de Suisse et Sylvio Trentin aux Minimes; une partie de l'avenue Jean-Rieux à Côte Pavée; la route de Saint-Simon; les avenues de Grande Bretagne (quartier Casselardit) et Paul Séjourné (quartier des Amidonniers).

Soit au total, une dizaine de kilomètres de pistes cyclables supplémentaires depuis le début du confinement, en attendant la réalisation de la totalité du plan vélo de la métropole.

Attention, les berges de la Garonne et du canal du Midi ne seront pas rouvertes dès lundi, il faudra peut-être attendre quelques jours avant de les emprunter à vélo.

Circulation fléchée dans le métro

Des marquages au sol pour les flux de circulation, le respect des distances sociales, des sièges neutralisés... Les transports en commun de Toulouse sont repensés - Tisséo (DR)

Désormais la circulation est fléchée dans les stations de métro : on entre d'un côté, on ressort par un autre. Des marquages au sol permettent de garder les distances sociales. Dans les rames comme dans les bus, les sièges neutralisés sont marqués de pastilles rondes. Lundi, le réseau fonctionnera à 75% (contre 40% cette semaine) pour prendre en charge une fréquentation estimée à 20% voire 25% de la fréquentation normale. Le président de Tisséo, Jean-Michel Lattes, assure que des rames comme des bus pourront être ajoutés si besoin.

Parcs et jardins : réouverture très progressive.

La tentation sera grande dès lundi (si la météo le permet) de vouloir aller flâner dans les parcs et jardins de la ville. Mais il faudra faire preuve de patience. La semaine prochaine seuls 20 sites sur les 185 que comptent Toulouse vont rouvrir. Six espaces verts en centre-ville et 14 dans les quartiers. "Je demande aux Toulousains de faire preuve de compréhension, il nous faut remettre en état ses jardins publics après huit semaines" où la végétation s'est développée, où la météo a pu faire quelques dégâts, il faut aussi remettre en état le mobilier urbain, plaide le maire. Les espaces seront donc ouverts progressivement dans les semaines qui suivent, même chose pour les berges de la Garonne ou du canal du Midi. Rien que pour installer les barrières au début du confinement, les agents de la ville ont mis quatre jours.

Les parcs et jardins qui ouvrent la semaine prochaine : Parc du petit bois de Bagatelle, Jardin du Polygone, Jardin Raymond VI, Prairie des Filtres, Jardin Compans-Caffarelli avec le Jardin Japonais, théâtre de verdure de l'île du Ramier, Jardin des Plantes, Jardin Royal, Grand Rond, Jardin Pilhac, Parc des Cèdres, Parc de Reynerie (partie haute au niveau du château), Petit bois de Bellefontaine, Parc de la Maourine, Jardin Sauvegrain, Jardin des Platanes, Jardin Michelet, Parc de la Grande Plaine, Jardin du Sacré Cœur, Jardins de la Ligne.

À retenir aussi

450 000 masques en tissus, lavables 50 fois, seront distribués par la Poste à partir du 11 mai. 450 000 autres le seront dans la foulée. La distribution - en suivant les listings de la CPAM entre autres - est de un pour chaque membre du foyer. Elle devrait être achevée le 23 mai.

La ville offre 70€ en chèque/bon d'achat pour les familles modestes (moins de 1 000€ de revenus) qui ont un enfant en crèche.