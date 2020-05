Déconfinement : les nouveautés dans les transports en commun de Reims à partir du 11 mai

A partir du lundi 11 mai, le port du masque devient obligatoire dans les transports en commun, et des aménagements ont été effectués dans les bus et les trams du réseau Citura dans l'agglomération de Reims pour respecter les règles sanitaires. Un siège sur deux est par exemple neutralisé pour respecter la distance minimum d'un mètre entre les usagers.

75 % de l'offre du réseau interurbain assurée

Au total, dans les 140 bus et trams de l'agglomération, ce sont ainsi 5.000 autocollants qui ont été apposés sur des sièges "condamnés". Et il ne sera plus possible de rentrer en contact avec le conducteur de bus. Pas de retour à la normale au niveau du trafic, puisque les collégiens, les lycéens et les étudiants ne reprennent pas les cours le 11 mai, mais 75 % du réseau interurbain sera en circulation à partir de lundi, soit "l'équivalent d'un samedi normal" a expliqué la présidente de Transdev Citura Virginie Noirez ce jeudi 7 mai.

Des consignes de distanciation sont affichées dans les bus et les tram Citura. © Radio France - Sophie Constanzer

Fréquences des bus et des trams à partir du 11 mai :

Un tram toutes les 7 minutes en semaine, sauf sur la ligne jusqu'à la gare TGV à Bezannes (21 minutes)

Une fréquence de 10 à 12 minutes des bus sur les lignes 1 à 5 en semaine

Nettoyage des bus et des trams tous les soirs

Il n'y aura pas d'offre spécifique en soirée et la nuit car l'objectif de Citura est d'inciter les gens à reprendre les transports mais de se limiter à l'"usage strictement nécessaire" en journée. Chaque conducteur devra porter un masque, et ils seront tous munis d'un kit de désinfection avec notamment du gel hydroalcoolique. Tous les bus et trams seront nettoyés une fois rentrés aux dépôts le soir, par une entreprise spécialisée.

Réouverture de la boutique Citura le 11 mai

Des agents supplémentaires de Citura seront également sur le terrain à partir du lundi 11 mai pour informer les usagers, notamment aux heures de pointe. "Au début ils ne pourront pas verbaliser, en cas de non port du masque, mais ils seront en lien avec les forces de l'ordre", a souligne Virginie Noirez. Et la boutique Citura en centre-ville rouvre ce lundi 11 mai à 9 h avec un cheminement spécifique au sol mis en place.

à lire aussi Déconfinement : ce que prépare la ville de Reims sur les masques, les déplacements et les commerces

La réussite du transport à la demande pour les soignants pendant le confinement

Pendant toute la durée du confinement l'offre est restée très limitée, à part sur la ligne entre Bezannes et Sébastopol, mais du transport à la demande a été mis en place pour les soignants. Résultat selon la présidente du Grand Reims Catherine Vautrin : "il y a eu près de 200 courses par jour effectuées en moyenne, grâce à des petits véhicules de Citura".