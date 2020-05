Déconfinement : les prévisions dans les transports en commun en Île-de-France de ce lundi 11 mai

Les transports en commun franciliens sont renforcés à partir de ce lundi, après un service très ralenti pendant les deux mois de confinement. 60 stations de métro fermées, 75% des RER A et 65% des RER B : on fait le point sur les prévisions de circulation en ce premier jour de déconfinement.

Pas de retour à la normale dans les transports en commun franciliens en ce premier jour de déconfinement, mais l'offre est renforcée à partir de ce lundi.

Dans le métro

Toutes les lignes sont ouvertes, mais elles ne circulent pas à 100% et ne s'arrêtent pas à toutes les stations. Comptez 3 métros sur 4 en moyenne avec des disparités en fonction des lignes les plus fréquentées : la ligne 13 circule par exemple à 85% et la ligne 9 à 75% à partir de ce lundi. Les lignes automatiques 1 et 14 offrent, quant à elles, un service à 100%.

Afin d'éviter trop d'affluence, 60 stations de métro restent fermées lors de cette première phase de déconfinement. C'est le cas de Strasbourg-Saint-Denis, de République ou encore d'Excelmans sur la ligne 9 ou encore des stations Marx Dormoy et Jules Joffrin sur la 12.

La liste complète de stations fermées est à retrouver ici.

Les métros circulent uniquement entre 6h et 22h.

Dans le RER

Les RER circulent également entre 6h et 22h. 75% de l'offre est assurée en moyenne sur le RER A avec une interconnexion à Nanterre-Préfecture. Le dernier départ à Châtelet-les-Halles en direction de Cergy-Le-Haut par exemple se fait à 21h31.

Sur le RER B, 65% de l'offre est assurée.

Dans le tramway

85% des tramways circulent à partir de ce lundi avec des différences en fonction des lignes. Sur la ligne 1, le trafic est assuré à 80% de 5h30 à 00h40 tandis que sur la ligne 2, 85% des tramways circulent entre 6h22 (Porte de Versailles) et 6h30 (Pont de Bezons) à 1h15.