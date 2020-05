Déconfinement : les réparateurs de vélo assaillis par les néo-cyclistes à Lille

« Coup de pouce vélo » c’est le nom de cette opération lancée par le gouvernement pour inciter les Français à choisir le deux-roues plutôt que les transports en commun ou la voiture après le déconfinement. Vous bénéficiez ainsi de 50 euros pour une remise en état complète du vélo qui traînait dans votre garage.

Agenda plein pour 10 jours

Dans le Nord-Pas-de-Calais, une centaine de réparateurs sont agrées et notamment la boutique « les mains dans le guidon » située rue Gambetta à Lille. Ici, on vous prête les outils, on vous vend les pièces et on vous donne les conseils pour remettre vous-même à neuf votre vélo. « Depuis le début de la semaine, les clients défilent, une trentaine par jour » explique Grégoire Sénéclauze, l’un des fondateurs. « Notre agenda de réservation est plein pour les dix prochains jours ».

Agenouillée face à sa roue arrière, Andréa poursuit le lifting de son vélo : « j’ai appris à changer la gaine, enfin je crois que c’est le nom » s’amuse la lilloise. Un mètre 50 plus loin, Mehdi lui change sa selle, impatient de pouvoir enfourcher son vélo tout neuf. « C’est un peu pour me dégourdir les jambes parce qu’après sept semaines à la maison, il y a les kilos qui viennent ».

Véronique, qui regonfle ses pneus, a décidé de ne plus prendre les transports en commun. « Déjà avant je n’étais pas super fan, mais alors d’autant plus maintenant, pour des raisons de sécurité, je n’irai pas ». Sillonnant entre les deux-roues, Grégoire Sénéclauze se félicite de l’affluence mais émet un bémol. « C’est nous qui avançons les 50 euros donc c’est bien pour les clients qui n’ont pas à débourser mais pour nous c’est de l’administratif en plus » regrette-t-il.

Le prêt de vélo entre particuliers

Pour ceux qui n’auraient pas les moyens d’investir dans un vélo, vous avez aussi l’option d’emprunter un deux-roues. C’est ce que propose Shareathlon une plateforme de prêt de matériel sportif entre particuliers, créée en février 2019 par un Nordiste, ancien employé de Décathlon. « Nous avons ces derniers jours de plus en plus de propriétaires qui s’inscrivent pour prêter leur vélo ou trottinette à ceux qui reprennent le travail » se félicite le fondateur Clément Hostache. « Nous avons par exemple prêter un vélo à une salariée qui marchait 40 minutes pour travailler dans son usine textile fabriquant des masques ». Un modèle d’avenir puisqu’avant le confinement, un vélo roulait en moyenne une heure par an en France et 50% des vélos ne sortaient pas de l’année.