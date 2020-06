Déconfinement : les transports en commun du réseau SMMAG se préparent pour l'été

L'été approche à grands pas. Et qui dit vacances, dit souvent déplacements pour partir en vacances. Les transports en communs du réseau SMMAG (Métropole de Grenoble, Pays Voironnais et vallée du Grésivaudan) se sont donc adaptés pour une saison estivale 2020 qui s'annonce atypique.

La crise sanitaire liée au coronavirus va profondément modifier les habitudes des Français et des Isérois. Cet été, certains ne partiront pas en vacances. D'autres feront le choix de bouger, mais peut-être pas aussi loin que prévu. Les transports en commun du réseau SMMAG (Grenoble Alpes Métropole, Pays Voironnais et la vallée du Grésivaudan) se sont donc adaptés et proposeront, dès le 4 juillet, des trajets vers les points touristiques majeurs à proximité.

"Permettre aux habitants de nos territoires de trouver des lieux d'activités de plein air, de fraîcheur ou de patrimoine" - Francis Gimbert, vice-président du SMMAG et président de la communauté de communes du Grésivaudan

Des nouvelles lignes, et le renforcement de trajets déjà existants ont été présentés ce jeudi 18 juin par la direction du réseau. "Permettre [de bouger] à des habitants qui ne partiront peut-être pas en vacances cet été, c'est notre objectif", explique Francis Gimbert, vice-président du syndicat et président de la communauté de communes du Grésivaudan.

La carte des lignes estivales 2020 du réseau SMMAG avec quelques destinations entourées. - SMMAG

Ces lignes seront effectives dès le 4 juillet 2020. "C'est notamment le col de l'Arzelier dans le Vercors, le plateau des Petites Roches ou le col de Porte en Chartreuse, Prapoutel, le Pleynet en Belledonne" précise Francis Gimbert. Sans oublier des lieux de patrimoine, "comme le musée de Vizille" poursuit-il par exemple.

Relier plus facilement le Pays Voironnais au Grésivaudan

Ce nouveau réseau de transport estival a aussi pour objectif de relier le Pays Voironnais au Grésivaudan, en passant par Grenoble. "Chez nous, le bus de Voiron au lac de Paladru existait déjà" explique Jean-Paul Bret, président du Pays Voironnais.

"Ça marche dans les deux sens. Les Voironnais pourront aller en Chartreuse ou en Belledonne grâce à la nouvelle offre de transports" - Jean-Paul Bret, président du Pays Voironnais.

"Mais comme on sait que les Français vont rester près de leur lieu de résidence, on se dit que la ligne va peut-être bien marcher cet été, d'autant plus que les piscines auront des capacités d'accueil limitées et que le lac est un espace ouvert plus rassurant" continue-t-il.

Gel des tarifs pour la rentrée 2020

Au niveau de la tarification, "rien ne change pour 2020" explique Francis Gimbert. "Les lignes estivales qui seront bien sûr les routes sont concernées. Il n'y aura pas de surcoût pour les détenteurs d'un abonnement et ceux qui payent des titres à l'unité devront acheter un ticket pour se déplacer de la Métro au Grésivaudan, et inversement" dit-il encore.

Seul bémol, il faudra encore s’acquitter de deux titres de transports pour rejoindre le Grésivaudan depuis le Pays Voironnais. Même si, à terme, l'idée est de pouvoir se déplacer avec un seul ticket sur l'ensemble des territoires couverts par le SMMAG.

Evolution de règles sanitaires dès le 22 juin

Côté sanitaire, les règles reviennent petit à petit à la normale dès le 22 juin. Fini le décompte du nombre de personne dans chaque transport. Cela concerne en particulier les places debout. Changement aussi avec les portes avant des bus qui seront de nouveau accessibles pour "faciliter et fluidifier les déplacements dans les transports" selon l'exécutif du SMMAG.

Le port du masque et le respect d'une distance d'un mètre entre chaque personne sont toujours obligatoires jusqu'à nouvel ordre. Des bouteilles de gel hydroalcoolique et des distributions de masques pour ceux qui n'en possèdent pas sont aussi toujours en place à l'entrée.

La prochaine étape est prévue pour le 4 juillet, date de lancement des nouveaux trajets estivaux, à propos de la neutralisation d'un siège sur deux. "Nous nous poserons la question si l'on peut revenir à l'intégralité des sièges disponibles en fonction de la situation sanitaire du moment" détaille Francis Gimbert.

Revenir sur la piste Tempovélo, "c'est non"

Le président du SMMAG, Yann Mongaburu, a profité de cette présentation de l'offre de transports estivales pour faire le point sur les pistes cyclables temporaires Tempovélo.

La mise en place de ces pistes cyclables dans l'agglomération grenobloise a provoqué critiques et cafouillages sur les routes. Notamment sur les quais de l'Isère, où il ne reste plus qu'une voie pour la circulation des voitures.

"On ne reviendra pas dessus avant l'automne" prévient celui qui est aussi engagé sur la liste du maire sortant de Grenoble, Éric Piolle, au 2e tour de l'élection municipale. "On fera des ajustements avec notamment une déviation en amont des quais de l'Isère pour empêcher tout embouteillage" explique-t-il. "La ligne Tempovélo B sera aussi prolongée jusqu'à la porte de France pour faciliter l'accès aux véhicules de secours" conclu-t-il.