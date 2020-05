Déconfinement : les transports en commun reprennent progressivement en Savoie et en Haute-Savoie

Avec le déconfinement le lundi 11 mai, la circulation est de nouveau autorisée, et les transports en commun reprennent du service dans nos agglomérations de Savoie et de Haute-Savoie. Dans les trains, dans les bus, les règles sanitaires vont faire partie du quotidien des usagers, qui vont devoir également s'adapter à une offre de circulation encore limitée, le retour à la normal n'étant pas annoncé cette semaine.

A Chambéry : de nouveaux horaires sur les lignes Synchro Bus

La circulation des bus du Grand Chambéry reprend progressivement à partir de lundi 11 mai, avec de nouveaux horaires. L'agence commerciale ne rouvrira en revanche que la semaine suivante, le 18 mai.

A Aix-les-Bains : une semaine pour un quasi-retour à la normal sur les lignes Ondéa

Le plan de reprise des lignes de bus Ondéa prévoit dès ce lundi 11 mai un fonctionnement normal des lignes 1, 2 et DIM. Les lignes 30 et 31 repartiront normalement aussi à compter du mercredi 13 mai ; la Ligne 12 assurera uniquement les courses devant les écoles. Vous trouvez tous les détails en cliquant ici.

Les lignes de proximités reprendront pour une partie du service le jeudi 14 mai, et fonctionneront normalement à partir du lundi 18 mai. Seule différence : n'étant pas rouverts, les lycées de Marlioz (ligne 22) et Louis-Armand (terminus de la ligne 18) ne seront pas desservis.

A Albertville : les bus roulent normalement dès ce lundi

Les lignes urbaines (1 à 9 et 21) reprennent leur fonctionnement habituel ce lundi, suivant les horaires scolaires. Les transports scolaires sont d'ailleurs remis en fonctionnement pour les élèves de primaire dès le 11 mai. Rien d'annoncé en revanche pour les élèves du secondaire, "un recensement est en cours auprès des établissements scolaires afin d’examiner les possibilités de remise en service des transports" précise Arlysère dans son communiqué sur le déconfinement.

A Annecy : les trois quarts des bus cette semaine sur les lignes principales

La Sibra annonce la remise en service de 75% de l'offre habituelle pour les lignes principales 1 à 7 du réseau urbain dès le 11 mai, puis de 85% la semaine suivante. Sur ces lignes, de nouveaux horaires sont mis en place en semaine, ajustés sur la base des "samedis et été". Les lignes 8 à 18 reprennent aussi, progressivement, sur cette base "samedis et été". La ligne 12 qui avait été suspendue est remise en activité. Cliquez icipour retrouver la grille de reprise du réseau Sibra.

Pour les lignes interurbaines (31, 40, 41, 42, 80, 81, 82), la reprise se fait sur les horaires habituels.

Les circuits de transports scolaires reprendront le lundi 18 mai.

A Annemasse : un plan de reprise déjà en place depuis le 7 mai

Les conditions de circulation sur le réseau TAC à Annemasse sont détaillées ici. Depuis le 7 mai déjà, la ligne TANGO est desservie toutes les demi-heures en journée, et les lignes 3, 4, 5 et 6 le sont toutes les heures. A noter que la ligne 5 assure une desserte systématique du CHAL, et que les arrêts Gaillard Marché et Moillesulaz ne sont toujours pas desservis.

Les dessertes des lignes 7 et 8 sont uniquement assurées sur réservation.

La reprise des lignes scolaires S1, S2, S3 et S4 n'est pas annoncée pour le moment.

Quant au tram entre Annemasse et Genève - la ligne 17 - , la fréquence va être renforcée, avec un tram toutes les 10 minutes au lieu de tous les quarts d'heure.

Léman Express : une reprise en deux étapes, les 11 et 18 mai

Le Léman Express © Radio France - Richard Vivion

Le 11 mai, les liaisons Annecy / Annemasse et Evian-les-Bains / Annemasse sont de nouveau assurées par 5 allers-retours chaque jour, du lundi au vendredi. Entre Coppet et Annemasse, les trains continuent de circuler toutes les 30 minutes

Le 18 mai, les liaisons Coppet / Evian-les-Bains (L1) et Coppet / St-Gervais-les-Bains-Le Fayet (L3) reprendront le service via Annemasse. Sur la ligne L2, les trains circuleront entre Annecy et Annemasse, avec correspondances pour la ligne Annemasse / Genève / Coppet. Entre Genève et Annemasse, les trains circuleront toutes les 15 minutes avec les lignes L1 et L3 complétées par le RegioExpress qui desservira toutes les gares entre Genève Cornavin et Annemasse.

Le weekend, l’offre sera modifiée. La gare d’Annemasse restera fermée avant 6h et après 22h. Les liaisons Genève / La Plaine (L5) et Genève / Bellegarde (L6) circuleront