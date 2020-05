Déconfinement : les transports franciliens sont-ils prêts avant le retour massif des voyageurs prévu en juin ?

L'objectif de 100% des trains de proximité, fixé par le premier ministre Édouard Philippe, devrait bientôt être atteint en Île-de-France. "Pour début juin", selon Sylvie Charles, la directrice de SNCF Transilien invitée de France Bleu Paris ce mardi 26 mai.

Depuis ce lundi, le trafic est à 8 trains sur 10 en heure de pointe sur le réseau Transilien. Le 11 mai c'était 6 trains sur 10, contre 25% du trafic pendant le confinement. "Remettre en route un système ferroviaire, qui est assez industrialisé, représente un gros travail des cheminots", pointe la directrice, alors que 500 à 600 salariés sont toujours absents pour garde d'enfants.

Les trains reprennent tôt le matin, mais s'arrêtent à 22 heures

Les horaires des trains sont restreints depuis le confinement. "Nous avons depuis ce lundi une offre tôt le matin, souligne Sylvie Charles, ce qui n'était pas le cas avant parce que la RATP n'ouvrait le métro et le tunnel entre la gare du Nord et Châtelet qu'à 6 heures du matin, ce qui bloquait nos premiers tôt."

"Les voyageurs jouent le jeu", selon Sylvie Charles, directrice de SNCF Transilien, invitée de France Bleu Paris ce mardi 26 mai Copier

Par contre le soir, Transilien arrête toujours ses services vers 22 heures. "C'est dû aux chantiers de maintenance sur les rails qui ont pris du retard pendant le confinement." Des bus de substitution sont mis en place, moins adaptés pour transporter les voyageurs Franciliens dans le respect des mesures barrières. "Si certains bus sont bondés, ce sont des exceptions", assure la directrice de Transilien

"Les voyageurs jouent le jeu"

Si le déconfinement s'est fait "sous de fortes contraintes, ça s'est bien passé" se félicite-t-elle. "Les voyageurs jouent le jeu depuis le début, on n'a pas constaté de relâchement sur les mesures barrières, sauf quelques incidents le week-end." Sylvie Charles pointe quand-même un point à améliorer : "Il faudrait mieux se répartir sur les quais et dans les voitures pour vraiment respecter la distanciation".

À la RATP, les syndicats inquiets

Pas le même ton du côté des salariés de la RATP. Selon Damien Vitry, délégué Sud RATP et conducteur sur la ligne 9 du métro parisien, les premières semaines du déconfinement ne sont "pas du tout concluantes. Globalement le port du masque est respecté par les voyageurs, mais la distanciation physique est impossible. On s'entasse sur les quais et dans les rames aux heures de pointe."

Il dit craindre le retour du monde sur le réseau parisien, la semaine prochaine. "Déjà en temps normal il y a des tensions entre les voyageurs. Avec cette peur du virus ça se complique."