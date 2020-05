Déconfinement : les usagers normands du train se questionnent sur la reprise

Hervé Morin a annoncé dimanche 3 mai que pour accéder à une gare normande à partir du 11 mai, il faudra présenter son billet et un masque. Une décision saluée par le collectif citoyen de défense des axes Sud-Normandie mais son président Philippe Denolle s'interroge sur un manque de personnel, notamment pour les contrôles et les ventes.

Si les usagers viennent en gare, il faut qu'ils puissent prendre un billet. Est-ce qu'ils vont avoir accès aux automates ? Ils peuvent être aussi des sources de contamination tout comme les guichets, qu'il faudra nettoyer. Il y a besoin de la présence de personnes, malheureusement, on est bien obligé de constater qu'on nous a supprimé de nombreux personnels ces dernières années dans les guichets et sur les quais."

Les trains circuleront à 50 % de leur capacité, pour laisser de l'espace entre les voyageurs. Il y aura t-il assez de trains ? Sans doute selon Karine Courteaut. Pour la présidente de l’Association de défense des usagers du rail normand (Adurn), la reprise sera progressive.

On ne sait pas si on va reprendre le travail à partir du 11 mai. Sur les réseaux sociaux, on a fait un un petit sondage, environ 70 % des usagers ne comptent pas reprendre le train dès le 11 mai donc on pense que la distanciation sera peut-être plus facile dans nos trains normands que dans sur les transports en commun franciliens. Ça va un petit peu tranquilliser les usagers sur nos lignes mais ce qui les inquiète plus, c'est l'arrivée à Paris."