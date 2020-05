Déconfinement : les liaisons vers les îles de Molène, Ouessant et Sein renforcées

Les liaisons vers les îles de Molène, Sein et Ouessant vont être plus nombreuses à partir du 11 mai, sans retour pour autant à la normale : la compagnie Penn Ar Bed prévoit 9 rotations chaque semaine.

Les traversées entre le continent et les îles de Molène, Ouessant et Sein vont reprendre plus régulièrement à partir du 11 mai. Pendant le confinement, seules deux traversées par semaine étaient organisées, réservées aux déplacements des professionnels de santé et aux insulaires résidents principaux. Il y en aura 9 avec le déconfinement.

9 traversées par semaine

Les traversées vont donc être plus nombreuses :

6 traversées pour rejoindre Ouessant et Molène du lundi au vendredi au départ de Brest et du Conquet. Pour permettre aux insulaires de passer la journée sur le continent, un départ supplémentaire sera assuré le vendredi matin des îles, avec un retour en fin de journée du Conquet.

3 traversées par semaine seront proposées pour l'île de Sein au départ d'Audierne les lundis, mardis et vendredis.

Aucune rotation ne sera assurée le weekend.

Pour des raisons sanitaires, la reprise sera progressive et la continuité du service sera assurée 3 à 5 jours par semaine pour une durée indéterminée.

Dispositif renforcé à l'Ascension

Un renforcement des liaisons et un dispositif particulier seront par ailleurs mis en place pour le weekend de l’Ascension : Une rotation supplémentaire sera assurée le mercredi des îles le matin et un départ en fin de journée du Conquet à la place du vendredi. Un aller-retour sera également proposé le dimanche. Le jeudi étant férié, il n’y aura pas de bateau.

Pour la ligne Sud, trois aller-retours supplémentaires sont prévus : le mercredi 20/05 (2 aller-retours) et le dimanche 24/05. Aucune rotation n'est prévue le jeudi et le samedi.

Contrôles sanitaires renforcés

Ces liaisons vers les îles sont toujours destinées aux résidents des îles en priorité. Impossible de réserver un billet pour les personnes résidant à plus de 100 km des ports d’embarquement de la Penn Ar Bed. Si vous aviez un billet prévu pendant le confinement, ils restent valables 15 mois.

Le port du masque sera obligatoire à bord mais aussi dès l'entrée en gare maritime et lors de la réception des bagages (à l'exception des enfants de moins de 10 ans). La capacité d'accueil des bateaux va être réduite de moitié avec des gestes neutralisés. Les bars resteront fermés pendant les trajets.

Le nombre de personne sera limité en gare maritime avec si possible un sens de circulation. Les dépôts des bagages et marchandises se feront toujours sans contact direct avec le personnel de gare Des barrières seront mises en place sur les zones d’embarquement et de débarquement pour gérer les flux et respecter les distanciations sociales.

Du gel hydroalcoolique sera disponible en gare et à bord de bateaux. Des poubelles spéciales seront à disposition en gare maritime pour jeter masques et mouchoirs. À partir du 11 mai, le dispositif de nettoyage des bateaux après chaque voyage sera renforcé.