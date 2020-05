Déconfinement - Limoges Métropole en faveur d'aménagements pour le vélo "dans les 2 à 3 semaines"

A l'origine, il y a une lettre jetée comme une bouteille à la mer il y a plusieurs semaines par l'association Véli Vélo, qui pédale, parfois face au vent, pour faire avancer la cause de la bicyclette au pays de la porcelaine. Pour ses membres, l'usage du vélo est plus que jamais pertinent dans le cadre du déconfinement. Il permet d'être en meilleur santé. Il oblige de fait à une véritable distanciation sociale. En faisant baisser le nombre de voitures sur la voie publique, il contribue à une baisse de la pollution. Et il concourt à une possible moindre affluence dans les transports en commun où le virus pourrait profiter de ces espaces clos pour circuler. D'ailleurs, environ mille kilomètres de voies temporaires ont déjà été tracées dans de nombreuses villes françaises annonce Pierre Senne, le président du club des villes et territoires cyclables dans les colonnes de Ouest France. Alors qu'en Grande-Bretagne, le gouvernement a annoncé un plan de 2 milliards de livres sterling pour le vélo ! Beaucoup plus que les 20 millions d'euros annoncés par l'Etat français.

Très content de voir que la mairie de Limoges a décidé de nous aider à aller plus vite

Cette lettre de Véli Vélo a été envoyée à Limoges Métropole, principal acteur des possibles aménagements, et à tous les maires de l'agglomération. La ville centre, Limoges, étant le 2e décideur le plus important dans ce dossier. Elle a ailleurs répondu en premier via un communiqué. Au-delà de la zone à 20 km/heure qu'elle va mettre en place dans la semaine dans l'hyper centre, la mairie annonce qu'elle veut "lancer une étude" à propos du vélo et de possibles aménagements futurs. De quoi réjouir Gilles Bégout, vice-président de Limoges Métropole en charge des transports: «Cela fait 6 ans que nous travaillons sur ce dossier. Jusqu'à présent, c'est très compliqué. Je suis très content de voir que la mairie de Limoges aujourd'hui en place a décidé de nous aider à aller plus vite."

Diplomatie teintée d'ironie ? Cela y ressemble tant les relations ont pu être houleuses dans bien des domaines ces dernières années entre les deux collectivités aux couleurs politiques rivales. Mais le temps et la raison semblent faire leur œuvre. En tout cas, sur ce dossier, tous les acteurs se disent prêts à avancer. A eux de passer de la parole aux actes. En bonne intelligence et pour le bien de tous. Sachant que les premières mesures, si tout le monde tombe d'accord, pourraient s'appliquer assez rapidement selon Gilles Bégout :"Si dans 3 semaines, on arrive à faire quelques dizaines de kilomètres de déplacements doux supplémentaires, ce serait pas mal."

Suppression de stationnements et neutralisation de voies

Mais comment faire en si peu de temps ? L'élu précise les choses :"Cela va impliquer une suppression de stationnements assez conséquente, des neutralisations de voies. On va aussi autoriser les vélos sur un plus grand nombre de voies de bus. Cela passe aussi par un passage en zone 30. Ça, c'est la compétence du maire. La ville de Limoges est consciente de la problématique. D'autant que c'est elle qui sera confrontée à celle de la validation. Il faudra que nos services travaillent main dans la main." Et c'est peut-être là, encore et toujours, le plus grand défi dans ce dossier.

Autoriser les voies de bus aux vélos est un moyen rapide de gagner des kilomêtres de voie cyclable © Radio France - Jérôme Ostermann

Si Emmanuel Joly, de la direction des développements urbains à la ville de Limoges, est prolixe sur la zone à 20 km/heure, il l'est un peu moins sur les aménagements propres au vélo :"Je ne vais pas pouvoir beaucoup plus vous en dire. Effectivement, _est à l'étude le développement de pistes cyclables selon les deux axes nord-sud et est-ouest_. L'idée est de connecter à la zone 20 d'autres secteurs de la ville. Après, je ne peux pas vous en dire plus à ce stade." Sachant que tout aménagement de la voirie, y compris pour les pistes cyclables, fait partie des prérogatives de Limoges Métropole, la ville ayant à sa charge la circulation, comme les limitations de vitesse, du fait des pouvoirs de police conférés au maire.

La création de véritables pistes cyclables prendra beaucoup plus de temps

Si les deux collectivités, au-delà de la communication et des déclarations d'intention, parviennent à s'entendre pour mettre en place certaines mesures d'urgence, l’aménagement de véritables pistes cyclables prendra du temps prévient Gilles Bégout :"Il y a déjà des pistes cyclables dans des villes de la périphérie de Limoges. La difficulté, c'est de les connecter à la ville centre. Nos problématiques sont souvent des voies d'accès qui sont étroites, où il y a une grosse circulation. Et où _l’intégration du vélo va nécessiter de gros travaux_. Avec parfois des problématiques environnementales notamment par rapport à l'eau. Cela prend du temps."

Au maire d'Isle de prendre l'exemple de l'aménagement du campus Vanteaux :"Il y aura des pistes cyclables partout, qui vont justement permettre de rentrer dans Limoges. On y travaille depuis déjà 6 ans. Il y a beaucoup de concertations publiques. Cela ne se fait pas en 1 jour." Mais en attendant le lancement des grands travaux, le déconfinement et l'épidémie toujours en cours de coronavirus Covid-19, pourrait aider à changer de braquet pour accélérer le mouvement sur la place du vélo dans l'agglomération de Limoges. Aux élus d'attaquer !

