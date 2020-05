Déconfinement : Metz Métropole veut booster l'usage du vélo

En vue du déconfinement qui débutera ce lundi 11 mai, et pour éviter des transports en commun bondés et une hausse du trafic automobile, Metz Métropole mise sur la pratique du vélo. Son réseau de pistes cyclables qui s'étend aujourd'hui sur plus de 190 km, va être provisoirement augmenté.

Certains couloirs de bus (hors Mettis) vont être ouverts aux cyclistes et dès le jeudi 7 mai, de nouvelles pistes cyclables temporaires vont être installées sur Metz :

Rue Charlemagne qui sera aménagée avec un double sens cyclable

Avenue Foch entre la rue Charlemagne et l'avenue Jean XXIII.

Rue du général Fournier et des boulevards Paixhans et Pontiffroy entre la rue du général Fournier et la place du Pontiffroy

Boulevards Pontiffroy et Paixhans entre la place du Pontiffroy et le pont Victor Demange

Rue de Verdun entre la place Philippe de Vigneulles et la rue Charles Petre, avec un double sens cyclable

Metz Métropole et les TAMM vont aussi commander 200 vélos à assistance électrique. Ils seront mis à la location avant le début de l'été.