PHOTOS - Déconfinement : peu de monde dans les transports en Loire-Atlantique

Que ce soit dans les trains ou dans les trams et les bus, il n'y avait pas foule dans les transports en commun ce lundi matin en Loire-Atlantique. Les passagers qui portaient tous le masque n'avaient pas de mal à respecter les distances.

Dans les trams à Nantes, on est loin de l'affluence d'un lundi matin habituel

Dans le TER de 7heures 9 en gare de Saint-Nazaire, nous ne somme qu'une poignée de passagers à embarquer. Tout le monde porte un masque car c'est obligatoire. La plupart des sièges sont vides donc il n'est pas difficile de garder ses distances. Dans la rame, la plupart partent sur Paris. Ils rentrent chez eux après s'être confinés dans leurs familles en Loire-Atlantique. Certains partent travailler comme cette sage-femme qui va prêter main forte dans un hôpital parisien.

Les passagers portent le masque © Radio France - Anne Patinec

A Nantes, la gare est quasi-déserte. Dans le tram, c'est pareil. On sent que les écoles n'ont pas encore repris et que beaucoup sont toujours en télétravail. Les personnels de la Tan se disent agréablement surpris par le civisme des passagers. La quasi-totalité porte un masque spontanément. Ceux qui n'en n'ont pas s'en voit offrir un.

Les quais de la gare de Nantes étaient quasi-déserts © Radio France - Anne Patinec

Malgré la pluie, quelques adolescentes ont décidé de se balader en ville. Elles ne se sont pas vu depuis presque deux mois et elles sont ravies de se retrouver car "deux mois c'est long sans les copains". Elle ne se sont pas fait la bise et même pour se balader, elles portent le masques, conscientes que "la vie ne sera plus tout à fait comme avant".

Le tram était loin d'être bondé © Radio France - Anne Patinec