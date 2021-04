Déconfinement progressif : redémarrage des lignes de bus à petits prix depuis Dijon

Bus Ouibus et Flixbus (illustration)

Vous allez pouvoir changer de région dès ce lundi 3 mai 2021, puisque la limite des 10 kilomètres saute. Alors les compagnies de bus à petits prix ont prévu le coup et relancent les réservations. Elles rouvrent leurs lignes fermées depuis le 6 avril dernier, confinement oblige. C'est le cas à partir du 7 mai, pour la société Flixbus qui va rouvrir cinq destinations à Dijon. "C'est essentiellement des lignes domestiques, du Paris -Dijon-Strasbourg ou du Paris-Auxerre-Dijon, mais il y a aussi une ligne internationale au départ de Lyon vers Amsterdam qui passe par Dijon" précise Raphael Daniel, de la société Flixbus.

_"On voit que les Dijonnais ont envie de voyager à nouveau!" -_Verena Butt d'Espous de la société Blablacar

"L'idée c'est de couvrir une bonne partie du territoire en ce moment", ajoute le porte-parole du groupe en France, "les lignes les plus demandées en ce moment, c'est vers Lyon et Paris car les Français vont vouloir se déplacer davantage avec ce déconfinement progressif donc on va se concentrer sur cette offre."

Des réservations en hausse

De nouvelles lignes de bus Blablacar (ex-Blablabus et Ouibus) vont également ouvrir au départ de Dijon à partir du 12 mai. "Des lignes à petits prix vers Lyon, Paris ou Strasbourg", explique Verena Butt d'Espous, la directrice de la communication de la société Blablacar. "On voit que les Dijonnais ont envie de voyager à nouveau!" Depuis l'annonce de la fin des 10 kilomètres, la société Flixbus a enregistré une hausse de ses réservations de 200% sur toute la France.