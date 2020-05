Déconfinement : quel plan de reprise des transports à partir du 11 mai dans l'agglomération grenobloise ?

90% de l'offre de transports en commun dans l'agglomération grenobloise sera rétablie à partir du 11 mai. Mesures de distanciations sociales, incitation aux entreprises à lisser les horaires de travail et priorité à l'usage du vélo. Découvrez les grands axes du plan de reprise des transports.

Le SMMAG (Syndicat Mixte des Mobilités de l‘Aire Grenobloise) a présenté ce samedi son plan de reprise du trafic qui sera opérationnel à partir du 11 mai, date du déconfinement progressif en France.

Reprise de 90% du réseau

Dès le 11 mai, 90% du réseau de transports en commun de l'agglomération de Grenoble sera remis en service. Cette reprise quasi totale ne doit cependant pas s'accompagner d'une trop grande fréquentation des transports en commun, afin d'éviter la propagation du coronavirus. Le SMMAG incite les entreprises du territoire à poursuivre le télétravail autant que possible et à lisser les horaires de travail lorsqu'une présence physique sur le lieu de travail est indispensable ou pour les activités scolaires.

"De nombreux employeurs locaux ont déjà fait le choix du télétravail pour les semaines à venir et nous travaillons avec les commerçants, entreprises privées et publiques et l’Éducation nationale pour éviter l'encombrement dans les transports aux heures de pointe", précise Yann Mongaburu, le président du SMMAG.

Par ailleurs, l'application Mobilités M permettra de calculer l'affluence dans les transports selon les heures de la journée pour aider les usagers à choisir à quel moment il est préférable d'utiliser les transports en commun.

Confinement face au coronavirus, rue déserte à Grenoble le lundi 6 avril © Radio France - Antonin Kermen

Mesures sanitaires renforcées

Des mesures de distanciations sociales seront mises en place dans tous les bus, trams, zones d'attente, agences et bâtiments accueillant les usagers.

Port du masque obligatoire pour les usagers et le personnel.

pour les usagers et le personnel. Un siège sur deux neutralisé (condamnation matérialisée avec un ruban de signalisation).

(condamnation matérialisée avec un ruban de signalisation). Marquage au sol matérialisant une distance d'un mètre.

Présence de bouteilles de gel hydroalcoolique .

. Les bus, trams et agences seront désinfectés quotidiennement.

Le nombre de personnes autorisées dans les trams et les bus sera affiché sur les portes.

160 agents seront sur le terrain pour garantir le respect des règles et informer les passagers (dont 60 à 80 agents supplémentaires recrutés spécialement pour la durée du déconfinement).

En ce qui concerne la gratuité des transports actuellement mise en place, le SMMAG ne sait pas encore si elle sera poursuivie pendant le déconfinement, ni comment les tickets pourront être remis à la vente, tout en respectant la distanciation sociale. Une décision devrait être prise la semaine prochaine selon le SMMAG.

18km de pistes cyclables supplémentaires

Afin d'éviter d'encombrer les transports en commun et permettre le respect des distanciations sociales, le SMMAG souhaite fortement développer l'usage du vélo.

Pour cela, 18 kilomètres de pistes cyclables temporaires vont être créées. "Des voies sécurisées qui suivront le même trajet de certaines lignes de bus et de tram", précise Yann Mongaburu. Ces pistes seront matérialisées par des marquages au sol ou des plots.

Certaines rues seront fermées à la circulation automobile pour être réservées aux cyclistes et des places de stationnement seront supprimées.

La place du vélo est renforcée dans le plan de reprise des transports en commun. © Radio France - Louise Buyens

L'objectif de ces mesures est également d'attirer de nouveaux usagers du vélo et de les garder même après le déconfinement. "Nous allons devoir apprendre à vivre durablement avec le virus tant que nous n'avons pas de vaccin et la bicyclette est un outil qui peut nous aider à vivre en sécurité et en liberté de déplacement dans le déconfinement progressif des mois à vivre", selon le président du SMMAG.

Réparations gratuites de vélos

Huit tutoriels gratuits sur l’entretien et la réparation du vélo seront mis en ligne sur le site internet et sur la page Facebook de Métro vélo dès la semaine du 4 mai pour inciter ceux qui ne faisaient plus de vélo à s’y remettre. "Les tutos sont réalisés par un professionnel du vélo qui expliquera notamment comment régler une selle, réparer des freins ou gonfler des pneus par exemple", détaille Yann Mongaburu.

A partir du 11 mai, le SMMAG proposera également des cours de remise en selle en présentiel (une heure par semaine) pour revoir les règles de sécurité du vélo.

Des vélocistes du secteur répareront gratuitement les bicyclettes grâce à une aide gouvernementale de 20 millions d’euros. La liste des vélocistes participants dans l'agglomération grenobloise sera mise en ligne la semaine du 4 mai sur le site du SMMAG.

Le service de Métro vélo étendu et digitalisé

Le service de Métro vélo reprend à partir du 20 mai. En plus des agences existantes à Grenoble et Saint-Martin-d'Hères, des agences éphémères vont se déployer dans une quarantaine de communes du Grésivaudan et de la métropole de Grenoble pour permettre à un maximum d'usagers d'accéder au vélo.

Par ailleurs, il sera possible de prendre un abonnement et de réserver un vélo entièrement sur internet.