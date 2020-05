Déconfinement : quelle organisation dans les transports à Évreux à partir du 11 mai ?

Que va-t-il se passer dans les transports en commun à partir du 11 mai, date prévue du début du déconfinement ? Les dernières semaines ont été marquées par une baisse évidente et drastique de la fréquentation, et des mesures sanitaires prises pour endiguer le coronavirus Covid-19. Une chose est sûre pour tout le monde, maintenant qu'elle a été confirmée par le premier ministre Édouard Philippe : le port du masque sera obligatoire dans un transport en commun. Et chez nous ? On fait le point avec le réseau Transurbain, de l'agglomération d'Évreux (Eure).

Distanciation sociale même dans les bus

Transurbain a rapidement dégainé un plan détaillé sur le site Internet de la communauté d'agglomération "Évreux portes de Normandie", qui regroupe 74 communes euroises autour du chef-lieu ébroïcien.

Outre le port du masque, la présidente de Transurbain Diane Leseigneur nous précise les décisions prises pour protéger les usagers : "Un siège sur deux est neutralisé", expose-t-elle. "On va continuer d'interdire la vente de tickets à bord des bus, mesure déjà prise pendant le confinement pour éviter les contacts."

D'autres mesures prises depuis la mi-mars ne pourront pas être conservées pour la reprise : "Jusqu'ici, on fermait la porte avant des véhicules, mais on va la rouvrir pour répondre à une fréquentation qu'on imagine plus importante." Pour autant, la santé des chauffeurs ne doit pas être mise en danger par un afflux de personnes près de son siège : "On est en train de finir d'installer des plaques de plexiglas sur l'ensemble de nos bus", ajoute la présidente de Transurbain.

Offre de transports plus que doublée

Le jeu de l'offre et la demande... Ces sept dernières semaines, la fréquentation des lignes Transurbain avait fortement (et heureusement) chuté. Et le nombre de véhicules en service également. "On était descendus à 32% de notre desserte habituelle", précise Diane Leseigneur. Et pour le 11 mai ? "On se met en marche pour atteindre à peu près 70% de l'offre."

Entre l'afflux attendu de personnes et les sièges condamnés pour éviter la promiscuité, deux bus sur trois seront-ils suffisants ? Pas d'appréhension pour la présidente de Transurbain, qui assure qu'un ajustement est faisable en moins d'une journée sur les lignes.

Pour autant, elle espère quand même une reprise progressive, et pas revenir à une fréquentation égale à l'avant-confinement ! "On espère que les employeurs vont continuer avec le télétravail, et étaler les horaires de début et fin de journée", tout ça pour éviter de trop grosses affluences aux heures de pointe habituelles.

Vélos et distribution de masques

Par ailleurs, le réseau Transurbain a commandé cent vélos électriques supplémentaires pour les plus motivés. Le vélo, qui semble bien parti pour être plébiscité à l'aube du déconfinement, et pas qu'à Évreux !

Et comme on rappelle que le masque est obligatoire dans les transports en commun, Diane Leseigneur rajoute un détail d'importance : "Aux arrêts les plus fréquentés, on sera là pour équiper les personnes manquant d'un masque, et offrir la même chance à tout le monde !" Une dizaine d'agents du réseau Transurbain a prévu de se poster aux cinq ou six arrêts les plus fréquentés pour donner les masques... mais attention, ça ne durera que les deux premiers jours, lundi 11 et mardi 12 mai.

Quant à la grille détaillée des horaires à compter de ce 11 mai, elle sera bientôt disponible à cette adresse, sur le site Internet de Transurbain.