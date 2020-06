Déconfinement : reprise des vols commerciaux à l'aéroport Dole Jura à partir du 23 juin

Interrompu à cause du coronavirus depuis la mi-mars, le trafic aérien des vols commerciaux va pouvoir reprendre progressivement à compter du 23 juin à l'aéroport Dole Jura. D'abord vers la Corse, indique la Direction alors que Maroc et Portugal sont espérés pour début juillet.

Désormais sous pavillon Edeis (société d'ingénierie et de gestion d'infrastructures) depuis ce 1er janvier 2020, l'aéroport Dole Jura n'a _"_jamais été totalement fermé depuis le début du confinement, mi-mars", précise d'emblée son Directeur d'exploitation, Jean-Jacques Berto. "Nous avons notamment été mobilisés par une cinquantaine de vols sanitaires pour le transfert d'environ 200 patients 'Covid-19' vers d'autres hôpitaux hors Bourgogne Franche-Comté".

Autrement dit, "tout est resté opérationnel" à l'aéroport Dole Jura, de quoi être déjà prêt pour la reprise des vols commerciaux dans les tous prochains jours. Et précisément, à partir de ce mardi 23 juin avec la reprise des vols vers Bastia.

Après la Corse, le Maroc et le Portugal dès le 2 juillet ?

C'est toujours la compagnie Air Corsica qui opérera les deux rotations hebdomadaires (mardi et vendredi) en direction de Bastia au départ de l'aéroport jurassien basé à Tavaux.

Concernant les autres habituelles destinations marocaines (Marrakech, un vol chaque jeudi et dimanche ; Fès, chaque mardi) et portugaises (Porto, chaque mardi et jeudi) gérées par la compagnie Ryanair, Jean-Jacques Berto n'attend plus que les différentes autorisations gouvernementales -espérées pour ce 22 juin- sur la réouverture des frontières européennes et hors Espace Schengen. "Mais, d'ores et déjà, tous ces vols sont planifiés à compter de ce 2 juillet afin d'être opérationnel dès que nous aurons le feu vert".