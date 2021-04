Déconfinement : retour à la normale de la circulation des TER en Nouvelle-Aquitaine ce lundi

Conséquence du déconfinement par étapes qui commence à partir de ce lundi 3 mai, la SNCF annonce en Nouvelle-Aquitaine un retour à la normale du trafic des TER à la même date. Dès le 3 mai, 100% des TER circuleront à nouveau dans la région assure la SNCF dans un communiqué ce vendredi.

La SNCF annonce également le lancement d'une expérimentation d'une nouvelle application FlexTER pour faciliter le voyage de ses usagers. Une centaine de voyageurs seront choisis pour tester cette application à partir de la mi-mai. Cela concerne plus particulièrement les habitués des lignes Bordeaux-Arcachon et Bordeaux-Mont de Marsan. Enfin, la SNCF annonce la mise en vente, à partir du 2 mai, du Pass Escapades, "un produit estival idéal pour découvrir les trésors de la région Nouvelle-Aquitaine en TER sur un ou deux jours en juillet et août".